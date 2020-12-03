行政院主計總處主計長朱澤民和中央研究院長廖俊智，3日異口同聲表示，2020年全球大流行的新冠病毒，對人類社會造成深遠的影響，民生社稷、產業供應鏈已然形成新常態，台灣迄今防疫有成，經濟動能得以維繫，但是病毒擴散沒有停歇，還有很多研究需要持續進行，學術界應該跨領域合作，以團隊方式讓台灣研究能在國際上競爭。

《2020總體經濟計量模型研討會》3日在中央研究院經濟研究所舉行，中研院經濟所長陳恭平表示，這個會議已舉辦26年，可說是台灣經濟學界和政府財經部會合辦學術研討會的始祖，此次舉辦特別針對2020年最重大議題：新冠肺炎病毒的經濟衝擊，邀請經濟學界從學術理論加以探討。由於此次議題的重要，台灣經濟學會也加入協辦。

行政院主計總處主計長朱澤民在致詞中指出，各國政府為了防止疫情的擴大，舉行史無前例的封鎖，對經濟活動形成衝擊，宅經濟卻同時興起，給全世界帶來新常態，同時加速供應鏈的轉變，跨國企業藉此分散供應鏈集中的風險，是否有利於國內的發展，廠商也要有所了解。

中研院院士、中央研究院基因體研究中心特聘研究員陳建仁，專程為中央研究院長廖俊智的「認識新冠肺炎及學研界因應之道」專題演講開場，這也是中研院內跨學科在新冠疫情上頻繁交流之一。

曾任副總統的陳建仁強調，全球在此波疫情已有200萬人死亡，對經濟造成很大的影響，政府一開始就進行跨部會合作，審慎以對，緊急應變，超前部署，更重要的是台灣全民團結，最近他參與英國層峰的疫情討論，並研商如何讓經濟重新回到發展，台灣因為人民團結抗疫有成，是國際的典範。

廖俊智指出，中研院在病毒上的研究，一開始就是團隊組成，也有許多研究成果，由於國際團隊在今年從不同階段、議題展現成果，考驗各研究機構的基礎研究和研究速度，重視科學、能迅速反應的合作團隊，疫情期間很多學術論文是上百人掛名發表，不會依賴他人、但要有補位的想法，能在混沌中展露頭角，甚至搶快技轉協助商機。

(工商 )