「騙扁小子」黃琪泣訴為愛犯罪 法官祝福找到真愛

本名黃照岡的黃琪涉假冒名人詐騙車商招待試車等案。二審今天開庭，黃琪泣訴感情路坎坷，都是為愛而犯罪，法官庭末祝福他「找到真愛」並諭知全案辯結，訂於12月24日宣判。

二審台灣高等法院今天開庭，黃琪在庭上對部分犯罪事實認罪並強調，當時為了愛一個人，做了這些事，到底值不值得？現在看來，顯然不值得。

黃琪庭上說，他的感情路坎坷，他一個這麼傻的人，只想找尋一個愛他的人，當時以為周姓男子愛他，所以願意做這些，其實對方只要愛他10%，他願意把一切都給對方，現在的他沒有怨恨，只是傻了這麼久，現在終於醒了，未來會多愛自己一點。

黃琪說，他沒有期望法官輕判，但希望未來看到這份判決書，能提醒自己要更愛自已，也希望未來找到另一個人，不會在意他的這些過去。

合議庭審判長庭末，鼓勵黃琪能找到未來的期許，祝福他「找到真愛」，諭知全案辯論終結，訂於24日宣判。

一審台北地方法院判決指出，黃琪假冒銀行投資教父宋學仁助理的名義，於民國105年7月間致電凱基商業銀行董事長室，並留下連絡電話；凱基銀行董事長回電後，指示秘書轉知凱基證券協助辦理開戶，凱基證券職員因誤認是貴賓而同意給手續費優惠，黃琪因股票交易，而獲得手續費價差的不法利益新台幣1萬9575元。

判決指出，105年7月間，黃琪假冒國泰集團千金蔡佳玲的名義，以購車為由致電台灣奧迪汽車公司，要求安排「Audi A8」車款試乘，並以電子信箱寄件人「國泰金控-Fendi Tsai」，寄信給奧迪公司行銷處長聯繫購車事宜，使對方誤認是蔡女本人，因此轉知經銷商（太古國際汽車公司）經理協助提供貴賓購車及試車服務。

判決指出，太古公司職員在105年8月1日晚間8時許提供「Audi A8」車款給黃琪使用，直至同年月12日下午5時才把車子歸還，因而獲得無償使用車輛共計10天20小時的不法利益2萬5590元。

此外，黃琪為承租新北市板橋區的房屋，未經周姓前男友同意，於105年8月間，擅自冒用周男名義，在房屋租賃契約書簽名，再交付房東。

一審5月宣判，斥責黃琪助長社會詐欺犯罪歪風、否認犯罪等，依詐欺累犯等罪，判他1年2月徒刑，不法利益4萬5165元追繳沒收；另構成偽造文書罪，判刑4月，得易科罰金。案經上訴，二審由台灣高等法院受理。（編輯：張銘坤）1091203

(中央社)