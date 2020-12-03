一名從事設計工作的網友3年前剛畢業去面試夢想中的知名企業，測驗都通過了卻等不到電話，結果3年後這家公司終於打來了，邀請他回來面試，讓原PO疑惑問人資，為何之前不錄取？人資竟回答，因為當初他開的薪資太高沒辦法，但現在已經在其他公司磨練過幾年可以了，讓原PO聽完傻眼，發文問網友該不該回去面試？

原PO在《Dcard》PO文，他3年前剛畢業到一家他很喜歡的知名企業面試，開出5萬元左右的薪資，認為自己的能力對得起這個價格，且公司在北部應該很合理，然而測驗都通過了，這家公司卻未打電話要他去面試，最後他找到現在的工作，給了他期望的薪水。

原PO說，3年後這家公司才打電話來，邀他回去面試，表示現在願意給到他期望的5萬元薪水，因為他已經磨練過了，讓原PO傻眼，但這間又是他夢想中的公司，讓他很猶豫要不要去，「有種當初被看扁踢出家後，又默默自己回來貼臉的感覺，很不甘心」。

對此，網友紛紛留言「去啊一定要談高！剛畢業都覺得你有那個薪水了，歷練過值得更高！」、「最差就是回到現在公司，怎麼選都賺，幹嘛不去」、「他放鳥你三年，感覺好像告白被拒絕再回來找備胎」。

但也有人表示、「應該是產品設計吧，我也不敢開高，當初找每個都要資歷3年，剛出來哪有，到小公司開始累積後真的有差，年資蠻重要的」。

(中時新聞網)