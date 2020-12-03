不知秋冬專案？搭高鐵未戴口罩 藍重量級立委認錯：願受罰

秋冬防疫專案12月1日正式啟動，進入醫療照護、大眾運輸、洽公機構等8大類場所都要配戴口罩，不過國民黨立委翁重鈞卻被拍到，搭乘高鐵時未戴口罩，對此他承認錯誤，並願意受罰、道歉。

秋冬防疫專案開跑，舉凡進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機構」等8大類場所，都應配戴口罩。其中搭乘高鐵時，除了飲食外，依規定全程都要配戴口罩。

台北教育大學教授李筱峰昨（2）日在臉書指出，與翁重鈞搭乘同一班高鐵，觀察他約50分鐘，期間都沒吃東西卻未戴口罩，列車服務人員也上前提醒，「結果，他不是趕緊戴上口罩，而是趕緊拿起杯子喝一口水，然後繼續不戴口罩」。

對此，翁重鈞今日在臉書坦承錯誤示範、甘願受罰，當時的確沒有戴上口罩，身為公眾人物應該要做人民的表率，向社會各界致歉，並依規定繳交罰款。

翁重鈞為國民黨不分區立委，1980年代開始，陸續擔任嘉義縣議員和立委，8屆立委的資歷，僅次於9連霸的立院民進黨團總召柯建銘。2001年嘉義縣長選舉時，翁重鈞以些微差距敗給陳明文，首次吞下選舉敗仗，分別於2009、2014年再參選嘉義縣長，均落敗收場。

國民黨不分區立委翁重鈞。（圖／摘自翁重鈞臉書）

國民黨不分區立委翁重鈞被爆高鐵沒戴口罩，他坦承錯誤並道歉。（圖／摘自翁重鈞臉書）

高鐵上，規定全程要戴口罩，但飲用食物時可以拿下，吃完之後必須再戴回口罩。 坐在我隔壁的這位傢伙，我觀察他大約有50分鐘不戴口罩（此期間並沒有在吃任何東西）。列車服務人員來勸他戴上口罩，結果，他不是趕緊戴上口罩，而是趕緊拿起杯子喝一口水，然後繼續不戴口罩。 如何形容這樣的人格？ 由李筱峰發佈於 2020年12月2日 星期三

(中時新聞網)