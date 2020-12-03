封測廠頎邦(6147)董事長吳非艱表示，為降低大型群聚感染風險，今年將不辦大型尾牙、改由各部門各自舉辦，抽獎等獎勵仍如常進行。雖然集團短期遭逢的缺工壓力較低，但認為疫情確實造成外籍移工供給缺口，將是許多公司頗為困擾的問題。

頎邦今（3）日召開股東臨時會，提前全面改選董事。吳非艱會後受訪時表示，目前驅動IC及非驅動IC稼動率均逼近滿載，需求預期持續暢旺至明年上半年，頎邦往年春節工廠均不停工、持續生產，今年也不例外、還可能需要增聘員工因應。

對於近期新冠肺炎疫情致使外籍移工來台受阻、企業紛紛調薪搶人的缺工狀態，吳非艱表示，集團目前產能擴充速度放慢，暫時舒緩一些缺工壓力。但長期而言，雖然疫苗有望陸續問世，預期外籍移工供給仍有缺口壓力。

吳非艱表示，菲律賓、印尼、越南為台灣主要外籍移工來源國，認為這些國家取得及施打疫苗的時間和速度恐怕不會太快。在尚未普遍施打疫苗、取得充分掌控前，無法責怪政府基於保護國人考量而趨嚴管制，外籍移工取得缺口將是許多公司困擾的問題。

(時報資訊)