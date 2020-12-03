總統蔡英文今年８月底突襲式宣布明年起含萊克多巴胺的豬肉可以進口，引發社會嘩然，也對肉品進口商多有不滿，因此肉品進口商擬在今天下午承諾「不進口萊豬」及「落實標示產地意向書」，但衛福部部長陳時中指出，即使出口商出具未具有萊克多巴胺證明，但仍會依原訂規劃檢驗。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛福部等部會針對「原住民藥用植物及台灣原生藥用植物之發展現況」專案報告。

立委賴士葆表示，今天下午全國80多家的豬肉進口商集會宣布「不進口美萊豬」、「進口的豬肉會貼不含萊克多巴胺標籤」等，無非是為政府解套，但僅有80多家簽署，仍有部分進口商未簽署，是否會因政策不清楚導致標示不一，為何重要的源頭管理政府不做，而是交由民間來做呢？

陳時中指出，訂定安全容許量，如果經濟商業行為用法律或行政命令來訂定可能引發爭端。

立委黃秀芳詢問，80家進口商的市占率超過8成，如果如果進口豬肉業者出具出口商的未含萊克多巴胺證明，仍會去逐批檢驗嗎？陳時中指出，不會主動標示就不檢驗，還是會依照原規劃來檢驗。

(中時 )