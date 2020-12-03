嘉義市政府與富邦悍將隊簽署職棒訓練基地合作協定，府會、學校及民生國中棒球隊齊喊讚。（廖素慧攝）

嘉義市政府與富邦悍將隊簽署職棒訓練基地合作協定，市長黃敏惠欣喜議員支持。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠、富邦育樂董事長暨悍將球團領隊蔡承儒明3日在市府簽署職棒訓練基地合作協定（MOU），蔡承儒表示，明年春訓開始，一、二軍都會來訓練，透過職棒球隊訓練及比賽，與市府一起帶動地方運動經濟。

黃敏惠表示，1931年嘉義農林棒球隊（KANO）奪全台高校棒球賽冠軍，再赴日本打甲子園大賽，就標記了嘉義市是棒球的原鄉，市府與富邦悍將合作，要重新讓這座棒球場重返榮光，注入新活力，帶動地方運動及觀光產業。

嘉義市長黃敏惠欣喜富邦悍領隊蔡承儒贈送球衣。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠回贈嘉義特色檜木藝品給富邦悍領隊蔡承儒。（廖素慧攝）

黃敏惠表示，嘉義市立棒球場今年4月起整建，年底前完工，將供最佳的比賽與觀賽場地，施工期間，同時擁有職棒與職籃球隊的富邦積極尋求合作機會，蔡承儒領隊及洪一中總教練曾親自率隊來嘉，肯定棒球場的設施，也拜訪今年全國軟式棒球聯賽冠軍隊民生國中，為選手加油打氣。

蔡承儒表示，嘉義市氣候溫和，非常適合球隊春秋季訓練，市立棒球場是極佳的場地，可作為二軍基地及中職二軍比賽場地，一軍熱身賽也能來，期盼與嘉義市政府合作，傳達棒球的熱情，帶動地方經濟及城市的行銷。

總教練洪一中說，他來嘉義市打過球賽，對這座百年球場深刻印象，站在紅土球場上熱血沸騰，很期待在這個場地進行訓練及二軍比賽，球隊約有百餘人，場地使用可能有點吃緊，希望市府在訓練設施有更多協助。

簽約典禮上，也觀賞民生國中今年勇奪全國軟式棒球聯賽冠軍，是繼89、97、106學年度之後第4次獲得全國冠軍，且此次也分別奪得6項個人獎項，李文傳獲得最佳總教練獎，蔡士偉及黃振潁分別獲得最佳教練獎，選手邱煜傑獲得打擊獎第2名，翁偉翔獲得打擊獎第3名及李侑錫選手獲得投手獎。

(中時 )