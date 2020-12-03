「2020台灣醫療科技展」3日開幕，衛福部與農委會也分別設「新南向」及「農業健康」館共襄盛舉。

衛福部的新南向館是結合醫衛新南向與台灣防疫經驗為兩大主題，充分展現台灣防疫的軟實力。主持新南向辦公室的政務委員鄧振中也特別為揭幕。他表示，台灣防疫的軟實力，獲得國際高度評價，透過一國一中心的七家醫療中心與新南向國家全面性的醫衛合作，在打造台灣為區域醫發展中心的同時，也擴大我國在新南向國家的影響力。

農委會的「農業健康館」，是以5大主題展示38項與民生健康相關的農業生技成果，這次還特別設置「生醫用豬主題」，展現台灣豬如何助攻生醫產業發展，增進外界對我國農業科技在守護國人身心健康的相關作為。

衛福部新南向主題館，在醫衛新南向與台灣防疫經驗兩大主題外，也展示衛福部各司署、一國一中心七家醫療中心及新南向辦公室推動經驗與成果。

衛福部指出，醫衛合作是政府推動新南政策的重點，以國內七家醫學中心包括榮民總醫院、陽明醫院、慈濟醫院、成大醫院、台大醫院、長庚醫院以及新光醫院作為推動新南向醫衛旗艦計畫。

醫衛新南向的目標，衛福部指出，透過全面性的醫衛合作打造台灣成為區域醫療發展的中心，特別是在疫情爆發後，以台灣防疫的軟實力來強化防疫境外的理念，建構更安全的區域聯合防制網絡。

衛福部指出，透過一國一中心的醫衛合作，深耕醫衛人脈網路，擴大我國在新南向國家的影響力，進一步強化並建構醫療產業的網路。

依據統計，2019年來自東協十國的國際醫療服務人次成長至38.1萬人，相關產值規模約3.7億美元。

(工商 )