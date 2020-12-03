美國前總統歐巴馬的小女兒莎夏（Sasha Obama）當年隨父親搬入白宮時還未滿8歲，現在已經長成亭亭玉立的19歲大學生，最近一支她和朋友們隨音樂跳舞的15秒影片在網路上瘋傳，網友們紛紛驚呼莎夏變美了，樂見她享受大學生活，不過影片開頭大家一起先隨歌詞罵髒話的畫面也引起部分網友批評。

歐巴馬小女兒莎夏最近和朋友合拍TikTok跳舞影片，受到網友熱議。

Sasha Obama and friends living life large. pic.twitter.com/egeAcMWYNR — Mark (@Cloudx2o) December 2, 2020

綜合美國版《太陽報》（The U.S. Sun）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，目前就讀密西根大學（University of Michigan）二年級的莎夏日前和6個朋友一起拍攝TikTok短影片，穿著黑色半透明深V緊身上衣的莎夏站在正中央，她胸口戴上白色項鍊，手指上的超長白色指甲相當醒目，她和另外6名男女生朋友一起隨著歌手Popp Hunna的「Adderall」一曲熱舞，看起來相當有自信。

短短15秒影片遭友人上傳後受到網友瘋傳，觀看次數達數百萬，成為話題度相當高的熱門影片，不過隨後影片已被刪除。

這支影片引起網友正反討論，尤其歌詞一開頭就是髒話「婊子」（B***h），莎夏和朋友們一邊跳舞一邊用嘴唇複誦歌詞，讓部分網友驚訝莎夏居然一起複誦這麼「粗俗」的歌詞。

另外正值新冠肺炎疫情嚴峻之際，也有網友批評莎夏和朋友們居然都沒有戴口罩。由於密西根大學已經要求學生非必要不要到校，因此這支影片應該不是在校園內拍攝的。

歐巴馬小女兒莎夏（左二藍色細肩帶洋裝小女孩）長大後變正妹。圖為2010年一家人過耶誕的資料照。（資料照／TPG、達志影像）

除了批評聲浪，更多網友對影片抱持正面看法，許多人驚訝莎夏長大後變美了，有人說影片中的莎夏看起來就像她媽媽蜜雪兒（Michelle Obama），讚嘆她的美麗外表；也有人為莎夏享受大學生活感到高興，「我們的莎夏看起來很開心，有一群看起來正常的朋友，而且很美。」

「莎夏看起來超美，而且活出最好的自己。」

(中時新聞網)