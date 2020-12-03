以色列岌岌可危的聯合政府今天走向瓦解的第一步，國會議員已初步同意一項解散國會的法案，升高以國2年內第4度舉行選舉的風險。

法新社報導，在國會議長甘茨（Benny Gantz）和其藍白聯盟（Blue White）支持下，國會初步批准這項法案，由於藍白聯盟是總理尼坦雅胡政府的重要夥伴，這掀起兩人今晚大打口水戰。

國防部長兼輪值總理甘茨昨晚在黃金時段發布演說，宣布會支持反對派發起的解散國會行動，指控尼坦雅胡只顧自我利益，剝奪國家預算。

這項法案獲得61票支持、54票反對，不過這僅是第一步，法案仍須通過國會重重關卡，才會宣布舉行新一場選舉。

據路透社報導，在美國政府即將改由拜登（Joe Biden）主政、2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情未歇，再加上伊朗可能對其認定要為核子科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）之死負責的以色列進行報復之下，以色列這場聯合政府危機恐讓國內政治蒙受更多不確定性。

目前不確定解散國會的法律最後是否能通過，不過以國預算爭議本身就可能導致舉行新選舉。依據以國法律，預算案若無法在12月23日期限前通過，就必須在隔年3月訴諸投票。

尼坦雅胡和甘茨今晚因此槓上，尼坦雅胡指控甘茨違反聯合協議，敦促甘茨「回頭是岸」。

尼坦雅胡在記者會上表示：「甘茨必須踩煞車，避免走向選舉一途並停止瘋狂攻擊我們。」

「我們需要專注對抗疫情，這個國家不能陷入選舉政治。」

甘茨透過聲明反擊，告訴尼坦雅胡說：「你長久以來的欺騙和謊言已經玩完了。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1091203

(中央社)