台灣土地正義行動聯盟常務理事、台中黎明幼兒園園長林金連到場力挺，地主李美金（右）想到未來房子恐怕被拆，難過得不斷落淚。（林宏聰攝）

高雄鐵路地下化第71期重劃區傳出迫遷，74歲地主李美金3日由台灣土地正義行動聯盟陪同赴市府抗議，因土地開發處代表一句「拆房有給補償費啊」，引來群眾飆罵；地政局強調程序合法，盼持續與地主溝通，創造雙贏。高雄市長陳其邁昔日友人、政治大學地政系教授徐世榮也到場聲援，呼籲陳其邁莫忘從政初衷，需審慎處理此案，絕對不能強拆民宅。

高市府配合鐵路地下化，2010年公告都市計畫，把高雄車站周邊納入開發主體，除了多數公有地，也納入約3％的私人土地，總面積約24.8公頃，其中李美金居住的林森一路340巷房屋前，由於是無尾巷，被徵收新闢道路。

李美金淚訴，丈夫過世早，她與2個兒子在當地住30多年，兒子體弱多病工作難找，房子又莫名其妙被徵收，政府補償金僅234萬，重劃後配發一塊低窪土地，為此她得另繳255萬260元，且必須自行設法蓋新屋，市府要她12月31日前自拆房子，「很擔心以後變遊民」。

她指出，緊鄰她住處的土地，一大片全是公有地，百思不得其解為何一定要徵收她的房子，且政府在重劃區內已新闢很多道路，何必多開一條，害她家從原本66平方公尺，頓時縮減只剩22平方公尺，這些年她再三拜託，也提出訴願，市府依舊無動於衷。

台灣土地正義行動聯盟常務理事、台中黎明幼兒園園長林金連到場力挺，他說，走遍全台為居住正義發聲，只有高雄市政府前拒絕人民陳情，「可見民進黨執政多威權」；他怒斥蔡英文總統不要只喊撐香港，應先照顧土地被掠奪的台灣人民。

市府指派地政局土地開發處副處長莊仲甫出面回應抗議訴求，他雖針對徵收土地造成地主不便致歉，但強調都市計畫已核定，恐無轉圜空間，群眾氣憤高喊「公然說謊，旁邊都是公有地，為何強拆民宅？」

莊仲甫想解釋沒強拆，脫口而出「拆房子我們也有給補償費啊」、「重劃是為了整個高雄市的發展」，不料更引爆抗爭團體怒氣，現場一度激烈口角，前往聲援的政大地政系教授徐世榮出面緩頰，呼籲抗議民眾不要為難基層公務人員。

徐世榮表示，過去爭取居住正義時，陳其邁還是在野黨立委，也和民間團體站在一起出了不少力，若有機會，他希望當面向如今的高雄市長陳其邁建議，呼籲莫忘政治初衷，對於71期重劃案件，絕對要審慎處理，切勿強拆民宅。

高市地政局事後發新聞稿，首先強調都市計畫公告、重劃程序合法，另外，地政局依法補償，行政救濟尚在進行，因整體道路系統及林森一路358巷為無尾巷，道路狹窄有消防安全疑慮，將李美金的部分房子劃設為道路用地，地主依法可領取約234萬地上物補償費，且重劃後可配得忠孝一路10米道路旁約18.15坪土地，拆屋整修期間，地政局也可提供中繼宅妥善安置。

最後，地政局表示，重劃後地主配得的土地條件變佳，不僅臨路寬從6米變成10米，容積率也曾300％提高至630％，建蔽率從50％提升為60％，若李姓地主拆屋期間不便搬遷物品，地政局願提供協助。

地政局重申，目前並無強拆計畫，且隨時願與李姓地主溝通說明，共創雙贏、共享重劃成果。

71期重劃被徵收土地的地主李美金想到未來恐怕淪為遊民，難過落淚。（林宏聰攝）

政治大學地政系教授徐世榮也到場聲援。（林宏聰攝）

土地開發處副處長莊仲甫（中，穿著襯衫者）一句「拆房有給補償費啊」，引來群眾飆罵。（林宏聰攝）

土地開發處副處長莊仲甫（中，穿著襯衫者）一句「拆房有給補償費啊」，引來群眾飆罵。（林宏聰攝）

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