政院出手打擊炒房 蘇揆拍板5措施

為了打擊炒房，蘇揆上午在行政院會中裁示，將以查緝預售屋等5大措施讓房屋不會為炒作工具。國發會也條列短中長期穩定房地產的14項對策，希望藉此實現居住正義。

行政院祕書長李孟諺轉述，蘇揆針對打擊炒房在院會中說，房屋不應該被作為商品炒作，應該作為居住設施，很多有資金的人，把房屋作為炒作的工具，這是不能被社會所接受的。政府應該引導，把這些資金投入生產方面的投資，而不是縱容或鼓勵這些資金在房屋的炒作上。

而蘇揆在院會裁示的5大措施，包括強力稽查紅單交易，內政部會跟相關機關也會成立預售屋管理小組，並跟地方合作，針對預售屋紅單行為及沒有建照就銷售行為查緝。是否有逃漏請國稅局稽查，嚴查會持續下去。

其次是是實價登錄2.0，蘇揆已公開承諾，儘速推動實價登錄修法，也納入預售屋納管，做到銷售前備查，交易後依法申報，及房價揭露落實到片牌，並對申報不實加重罰責。

蘇揆並提及，要杜絕規避稅負，有些個人藉由設立公司或股權交易來避稅。所有權人利用房屋分割為小坪數避稅，這次也會透過專案查核，糾出這類案件，也會修所得基本稅額條例及房屋稅條例，防止逃漏稅。

蘇揆也針對貸款部分表示，差別審慎授信，為防範過多資金流入房市，助長房價不合理上漲，政府已督促銀行就非自用投資者及建商新建住宅申辦貸款採取差別或審慎授信、央行必要時也會採取選擇性信用管制措施。金管會也會強化不動產授信的金融檢查，控管房屋授信風險。

蘇揆最後也說，要廣建社會住宅，擴增包租代管，政府直接興建社宅今年底達4萬2千戶，第一階段達成106％，內政部明年還有更大規模的興建計畫，會在18縣市推動50案社會住宅，明年也會超過1萬5千戶；租金補貼也從6萬戶增加到12萬戶。

國發會則提出短中長期穩定房地產14項對策，包括建立不動產市場診斷、指標強化預售屋稽查、加速實價登錄修法、加強查核不動產交易所得、防杜個人藉由公司規避不動產稅負、修正住家房屋現值免徵標準、信用資源有效配置及合理運用、控管銀行授信風險、強化金融管理、精進住宅補貼與協助、查核房屋實際使用情形、加強管控預售屋銷售⾏行為、持續檢討房屋稅率、及建立私法⼈人購買住宅核准制度。

(中時 )