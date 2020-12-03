女星鄭家榆當年主演周遊製作的《懷玉公主》，因而在兩岸三地爆紅，演藝發展算是順遂，但相較於事業，感情路可謂跌跌撞撞，當年她跟同為《懷玉公主》主演的孫耀威陷入愛河，交往了1年卻無預警「被分手」，外界瘋傳她息影5年是因情傷所致，近日她演出的《返校》影集舉辦開播記者會，吐露當年息影真相。

據《三立新聞網》報導，鄭家榆當年跟孫耀威從戲裡愛到戲外，但男方使終不願承認戀情，更糟的是，兩人秘戀1年後，男方無預警提分手，外傳鄭家榆傷透心因此在當紅時息影，花5年才走出情傷，2012年復出拍戲，但鄭家榆澄清自己當時沒得憂鬱症，息影也並非情傷，「我是因為燒傷才休息」，但基於對男方的尊重，她不願多談跟孫耀威分手的原因，只說祝福對方。

如今已49歲的鄭家榆，還沒結婚，但感情觀已改變很多，過去會覺得男友是自己的，所以生活中各種事、各種情緒都會跟對方分享，也期待對方有回應，例如生病了跟男友說，就會期待被「呼呼」，如果男友沒反應就會生氣，但後來覺得這種想法不對，「連親人都無法承受這些，現在我盡量做到不帶負面東西給另一半」。

她提到這回在《返校》中，發現自己的角色跟母親的個性有些相像，鄭家榆坦言過去對媽媽的嚴厲管教是有不滿的，如今看劇中角色，覺得她生活很可憐，也才諒解了媽媽對待自己的方式，而其實鄭媽媽7年前已離世，如今的鄭家榆，比起感情，健康比較堪慮，她膝蓋髕骨外翻、半月軟骨撕裂，醫生建議她真的痛到不行了再來開刀，如今她靠冥想安穩心神，希望能跟膝蓋傷勢和平共處。

(中時新聞網)