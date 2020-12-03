3日台股指數創高突破萬四關卡後拉回，櫃買市場中小型股也漲多拉回走勢，包含環球晶（6488）、原相（3227）、宏捷科（8086）、威剛（3260）、同致（3552）等近期強勢股都呈現開高走低行情，而雙鴻（3324）、宣德（5457）等則直接開低下挫，櫃買指數開高大半場漲勢震盪後，午盤後翻黑回落180點關卡下震盪。

不過，仍有中美晶、合晶、群聯、精材、漢磊、譜瑞-KY、精華、波若威、系統電等中小型題材股，持續獲得短線買盤追價，呈現逆勢攻堅行情，合晶股價更攻堅漲停，表現搶眼。

檢視外資周三（2日）主要買超熱門股中，中美晶買超量6,616張排第一 世界、漢磊、合晶等買超量都破千張，各為1,678張、1,423張、1,104張，前十大買超股還有頎邦、富喬、富旺、威剛、久陽及波若威等，外資買超量介於539張到860張；至於投信2日前四大買超股，前兩大合晶、宏捷科買超量各為1,726張及1,030張，中美晶976張及系統電604張分居三、四名，外資及投信等法人買超相關股大多獲得短線買盤承接，支撐3日股價相對強勢或是抗跌行情。

(工商 )