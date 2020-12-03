由於庫存水位偏低，訂單能見度延長，加上缺工問題的不確定因素，2021年農曆年被動元件廠將加班應戰，替年後的需求拉高庫存水位，景氣能見度優於前一季，且已經延伸至農曆年以後，包含MLCC廠、鋁電廠、晶片電阻供應鏈均傳出今年產線要加班的消息。

尤其是晶片電阻供應鏈，因交期再次延長，從8～10周延伸至12周以上，等於現在下單要三個月以後才能交貨，隨著手機、車市需求回升，加上各國應對新冠肺炎的疫苗已經箭在弦上，終端需求即將恢復尋常性成長的預期心理之下，下游客戶釋單動作轉趨積極，能見度則已經延伸至農曆年以後，並且有不少客戶向電阻廠要求插隊生產。

奇力新（2456）旗下旺詮2020年並未加班，2021年農曆年預計僅休息1～2個工作日；而晶片電阻上游氧化鋁基板廠商九豪（6127），是國內唯一一家氧化鋁基板供應商，該公司昆山廠維持產能滿載狀態，訂單能見度達三個月，九豪表示，昆山廠今年農曆年也會啟動加班機制，減少休假天數，持續維持爐子的運轉。

而龍頭大廠國巨（2327）蘇州廠將留下至少三分之一的人力加班生產，並會視訂單狀況，決定是否再加碼留守的規模，國巨董事長陳泰銘在日前的記者會中已經表明，國巨農曆年前的訂單無虞，稼動率礙於缺工問題，將緩步爬升。

鋁質電容廠2020年成為今年被動元件行業的黑馬，在汽車、太陽能兩大應用的終端需求同步拉升之下，日本三大鋁電廠Nippon Chemicon、Nichcon、Rubycon接單已經排滿至明年第二季，國內廠商凱美（2375）、立隆（2472）今年前三季財報繳出亮麗成績單，其中凱美2020年十一黃金周僅休1～2個工作日，今年農曆過年產線也將罕見加班生產，以應付客戶需求。

業界指出，過年加班的工資是平常的好幾倍，除了擔心農曆年後缺工問題，利用加班留住產線員工之外，訂單無法消化是主因，目前生產排程至少三個月，即使12月不接單，都要生產到農曆年之後，客戶頻頻插隊生產也反映出庫存踩剎車的狀況不復見。

(工商 )