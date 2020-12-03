天天（梁鴻斌）從資深報社記者、專業歌詞創作人，電視主持人、電台DJ、大學講師、時尚雜誌總編輯，到斥資200萬當歌壇新人，斜槓人生相當驚人，包括劉嘉玲、周杰倫、王力宏、蔡依林、蕭敬騰、孫燕姿、林俊傑、何潤東、任賢齊、梁靜茹、黃子佼等巨星皆錄製VCR恭賀，人緣指數爆表創下紀錄。

最近電台強打一首熟悉又陌生的歌，又是〈綠光〉又是〈神奇〉，乍聽下以為是兩首歌，實際上，是天天當年為孫燕姿寫的兩首代表作，他重新編曲並詮釋將兩首併成一首〈神奇的綠光〉。2001年梁鴻斌以天天為筆名發表的第一首歌詞就是〈綠光〉，歌曲大受歡迎，他2005年把寫詞的副業變成主業，辭掉報社多年的工作，正式開始他的創作人生。多年下來，他為張惠妹、孫燕姿、蔡依林、蕭亞軒、蕭敬騰、林俊傑等人打造一首又一首主打歌，以天天為筆名的詞多達兩百多首。他也轉型做唱片統籌，為天王郭富城的《國度》專輯作嫁。

天天自小就愛唱歌，他不諱言自己小時候的志業，就是長大後要當歌手，大學曾經去滾石唱片試過音沒被入選，畢業後開始成為娛樂新聞記者。在報社一待就是十餘年，因為〈綠光〉大紅，他決定轉行。其實在報社期間，天天當記者之餘也沒閒著，曾任三台假日夜間時段的MV專訪藝人、華人衛星電視主持人等。

他斥資200萬打造的《天天自選》上架，實現了人生大夢，打破創作人自己重新詮釋的窠臼，他把〈綠光〉、〈神奇〉兩首截然不同曲風的歌，編成一首全新的〈神奇的綠光〉。他說，「創意不是再來一次，而是打破再重塑。」除此，他又分別寫了包括〈月光河〉、〈紫氣東來〉、〈執子之手〉3首新歌，另兩首〈何日君再來〉、〈我只在乎你〉，則是向他自小的偶像鄧麗君致敬，一首徐志摩的〈偶然〉，則是天天自許現代詩人的作品。

他花一年多的時間在北京、台北兩地錄製，8首歌組成的專輯一點都不含糊，〈月光河〉是紀念母親的作品，整首歌是編製龐大的管弦樂團烘托母愛的偉大。〈何日君再來〉，他用心地將1978年鄧麗君錄製此歌的小提琴手李琪再次捉刀，琴聲如訴如泣。〈執子之手〉則是強調大愛，同時為台灣通過同婚法後的婚姻平權SAY. YES I DO。

值得一提的是，天天畢業於文化影劇系，6支MV的構思都來自於他，裡面最大的共通點，就是以他的書法貫穿全部歌曲畫面，「我的書法自成一格，應該這麼說，字如其人。」歷練多年，也曾為王菲、鄧麗君隔空對唱的〈清平調〉MV撰寫書法，因此書法成了他另一個人生斜槓。天天說，他親自體驗有夢的人生最美，這張專輯反應不錯，原本只有數位上架，如今馬上製作實體CD，接下來包括出書、辦書畫展，真正的斜槓才要開始。（攝影/Hsu Huang造型/Eda Huang妝髮/Vivi Make Up Studio VVM Team 姜勝彬 服飾/夏姿、愛馬仕）

天天的斜槓人生相當戲劇化。Hsu Huang攝

天天從記者、詞人、老師、主持人、時尚雜誌總編再到歌手的超級斜槓。Hsu Huang攝

資深作詞人天天斥資200萬元出輯當歌壇新人。Hsu Huang攝

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