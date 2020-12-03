天王劉德華（華仔）近年致力於重振香港影業，更努力提攜新人演員，他在擔任監製、主演的《熱血合唱團》中率領一票新人演員出演合唱團團員，他於片中的「嚴師」角色看似嚴謹，卻處處為學生著想，為了帶領學生們勇闖合唱比賽，懂得向心力的重要，天王先以身作則，在腿上綁起兩人三腳的束帶，跟學生們一齊向前走，看他玩得不亦樂乎，真正實踐「熱血」的真諦。華仔於片中為學生疲於奔命，他在滂沱大雨下苦苦哀求校董：「再給他們一次機會！」，只希望他們能站上合唱團的舞台，粉絲們看了於心不忍，在戲院還傳出啜泣聲。

片中飾演主角「小龍」的童星姚學智，年紀才13歲，是年紀最小的「合唱團」團員，他在訪談中坦言，當他看到同組的大家見到華仔突然激動流淚，他十分不解，想說對方「這麼有名？」後來才發現在大街小巷都是天王的照片，驚覺自己正在跟一個很了不起的人對戲。本以為他會擺架子難以靠近，卻發現他在片場依然認真背劇本，細心研究走位，果真是號稱「絕不會偷懶」的天王劉德華，而與華仔對戲的新人也分享，華仔私下非常細心，下戲後還會關心孩子們穿得暖不暖，華仔則是謙虛不表態，只說望能透過鏡頭，將希望傳遞給觀眾，帶領大家「熱血」起來。

由曾問鼎香港金像獎最佳編劇、最佳導演的關信輝擔任導演，天王劉德華擔任監製、主演的感人之作《熱血合唱團》於12月4日於台灣上映。

(中時 )