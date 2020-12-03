澳洲與大陸近期因軍人插圖風波，以及對葡萄酒傾銷祭重罰，兩國齟齬加深。不過，澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）認為，兩國仍應透過傳統外交途徑修復關係，並建議現任總理莫里森應「收起他的擴音器」，多向與陸有領土主權爭議的日本學習如何與大陸打交道。

陸克文1日在港媒《南華早報》舉行的一場座談會上表示，他認為日本與北京打交道的能力對澳洲相當具有啟發，畢竟日本在應對大陸上的處境，與澳洲相當，「如澳洲一樣，日本也是美國親近的盟友，同樣與陸有重大的經濟關係，日本與澳洲也同樣都是民主自由國家；唯一不同的是，日本與大陸仍存在釣魚台主權問題，而澳洲與陸並沒有領土爭議」。

陸克文表示，即使如此，他仍注意到不論是日本前首相安倍晉三，以及現任日相菅義偉，過去數年來至今的對陸關係仍穩定，兩國之間存在的問題也並未升級成危機。

不過，外交官出身並曾任外交部長、在2007年至2013年擔任澳總理的陸克文也坦言，眼前的澳陸關係已回不到過去了，不過也認為在美國民主黨總統當選人拜登未來上任後，美陸關係可能會「重新建立」，進而對當前澳外交有正向改變。

陸克文認為，如果美國有意與陸重新修復關係，將會是美國戰略上一個重要成分，促使北京同時與加拿大、澳洲以及其他近年來與陸有摩擦的國家們同樣重建關係，也可能是其全面布局的一部分。若真如此，他希望澳陸雙方「都要拿開擴音器」，並回到傳統的外交管道溝通，「外交途徑意味著將澳洲與大陸彼此最突出的問題拿出來談，藉由外交管道商議一個個問題」。

陸克文指出，日本的操作方式就是將「擴音器放在檯面下」，讓政府的外交政策顯得並非對每件事都沉默不理，而是對於無法不聞不問的問題加以發聲。

(中時新聞網)