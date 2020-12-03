打造漁民教育推廣中心 漁民、學生全新交流、學習環境

新竹市長林智堅表示，市府近年已經投入超過15億經費，將新竹漁港全面升級。（陳育賢攝）

為讓港區漁民與子弟有共同學習的場所，新竹市政府特別提供用地，再由新竹區漁會出資興建的「新竹漁港漁民教育推廣中心」3日完工啟用，全新的推廣中心占地314坪，1樓規畫成在地信仰中心觀音亭，2樓則是辦公室、教室，可作為漁民教育訓練、在地學生免費課業輔導、學習繪畫、書法等才藝地方。

市長林智堅指出，為了給漁民有休息聚會場地，還有學生們課後學習的場地，新竹區漁會理事長彭木生與南寮里長彭木泉極力爭取用地興建教育推廣中心，幾經奔波後分別向市府與漁業署承租土地，終於讓漁民教育推廣中心得以推動。

而市府也改善西碼頭道路，投入超過1億元，修復碼頭邊沉陷的道路，並拆除掉老舊漁具倉庫，在伸木平台下方提供34個漁具儲放貨櫃，協助推廣中心的興建。

林智堅說，市府近年已經投入超過15億經費，將新竹漁港全面升級，包含網紅景點魚鱗天梯、有兩層高室內滑梯的南寮旅服中心等，南寮建設不會停，會一直持續下去。

彭木生則表示，2層樓的推廣中心主體斥資2000多萬，1樓設有觀音亭，2樓設有辦公室及教室，未來，漁會將聘請課業輔導老師、才藝老師教導繪畫、書法等，讓南寮地區漁民學子有更多學習資源。

市府表示 ，新竹漁港漁民教育推廣中心目前交由新竹區漁會進行管理，開館時間為每日上午6點至晚間9點，漁民朋友如有相關需求，可向新竹區漁會洽詢。

(中時 )