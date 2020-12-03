近期國際不鏽鋼價以及鋁價續揚，且美國商務部祭出反傾銷措施可望持續拉抬美國鋁價，大成鋼(2027)本季可望轉盈，明年也將比今年轉盈，投信持續買超，連續五天買超共計達15964張。

隨著美國商務部對18國的進口鋁板捲產品祭出反傾銷措施，大成鋼因有鋁捲板關稅豁免權可望受惠，在投信法人持續壓寶買超下，大成鋼自10月的20元左右漲到今高29.9元。

大成鋼主要營運在美國，與美國市場連動性較高，大成鋼雖前三季虧損，隨著美國商務部對18國的進口鋁板捲產品祭出反傾銷措施，加上美國工業需求回溫，大成鋼第四季產品量價可望進一步增溫，單季可望轉盈；明年隨著疫情趨緩，配合需求提升，公司營運可望重返獲利。

大成鋼第三季雖本業轉盈，單季營業淨利5.18億元，但業外虧損4.47億元拖累，單季稅後淨損0.95億元，每股淨損0.08元，已連續4季虧損。前三季每股淨損0.83元，全年仍恐難以脫離虧損。

展望第四季，大成鋼鋁捲板10月出貨回升至2萬噸水準，且毛利率已自先前的個位數百分比提升至一成之上，預期價格跟毛利率將逐步上揚，挹注第四季本業營運，加上約3.5億元處分倉庫業外挹注，法人預估第四季可望轉盈。

此外，美國反傾銷判決10月初判後，預計明年2月終判，目前對抑制進口鋼品的效果已開始顯現，預估未來每年可望多出約50萬噸供給缺口，且因美國本土供給產量有限，鋁捲板行情有望持續復甦。法人預期，明年若疫情趨緩，大成鋼旗下不鏽鋼、螺絲螺帽以及鋁捲板需求均比今年增加，明年公司可望轉盈，並回到2019年獲利水準之上。

(時報資訊)