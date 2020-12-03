新冠肺炎疫情意外促使上網需求大幅增加，加速網路基礎，且更加積極拓展5G、AI及物聯網，搶攻數位匯流、數位經濟商機，鈺群與鈺創(5351)合作之USB影音視頻擷取方案EJ511快速成長，由於其可透過高速傳輸介面傳輸資料、電力、高畫質AV影音，可將各種影音輸入訊號轉換成多種輸出訊號，可用於時下熱門的直播遊戲、錄製影片，將設備影片信號實現在電腦上顯示，因此影片錄製和直播畫面逼真，成為疫情下、宅經濟之直播、遊戲、錄製影片等熱門應用。

鈺群與鈺創之USB影音視頻擷取方案EJ511系列，透過高速傳輸介面傳輸資料、電力、高畫質AV影音，可將各種影音輸入訊號轉換成多種輸出訊號，可用於時下熱門的直播遊戲、錄製影片，將設備影片信號實現在電腦上顯示，因此影片錄製和直播畫面逼真，告別朦朧，且可依需求切換高畫質或小頻寬模式，讓各種直播平台進行直播、遊戲、錄製影片用戶有最舒適、最便利體驗。

鈺群USB影音擷取方案EJ511，支援高畫質、立體聲，可輸入HDMI/4K/1080p每秒60張畫格流暢模式，除可將此高畫質影像(HDMI/4K/60)傳輸到大螢幕投放，或可透過USB連接到電腦做1080p每秒60張畫格的影像擷取，這最重要的是不會佔用到CPU負載。該EJ511方案且相容於USB3.1與USB2.0介面，同時也支援SPI、I2C、UART、GPIO介面，讓使用者隨心所欲運用週遭大螢幕設備連結到主機，或直接將支援的HDMI視頻輸出的遊戲主機、相機、攝相機、電腦及手機視頻輸入到電腦中，進行視頻直播或影音擷取錄製，支援各大主流平台直播平台便利使用。

有鑑於5G具有高速傳輸、低延遲、高連接密度等特性，也帶動相關技術與介面的演化，USB-IF將USB 4標準將Thunderbolt協定規範納入其中，實現高達40Gbps傳輸速率，將帶動個人電腦、手機及週邊產品之影音擷取及串流，各家廠商無不積極開展USB4商機。

以今年九月以來USB開發者論壇USB-IF之USB4認證名單，不難發現高品質USB4 Gen3 Type-C傳輸線正在搶進消費市場，這些過認證USB4線材有一最大共通點就是內建E-Marker-EJ903。鈺群/鈺創開發之USB4 E-Marker傳輸線控制IC–EJ903，目前已獲得國內外八家廠商率先導入應用於USB4線材，實現高達的傳輸速率。

(時報資訊)