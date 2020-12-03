2020最後一檔國片《杏林醫院》將在12月31日上映，電影片名所在地點是全台網友票選最陰森廢棄醫院第一名，撞鬼案例層出不窮，導演朱家麟實地取材拍攝，談到當時跟攝影師進到醫院拍攝時，雖然是大白天，仍感受到一股陰森涼意，但他不相信鬼怪，因此並沒有先焚香祭拜，拍攝離開前還撂狠話：「搞啥，根本沒拍到鬼啊，想嚇唬誰！」語畢便收工回家。卻沒想到，身體狀況越來越不佳，電影剪輯與後製也不順遂，甚至多次延後上映日期。直到偶然機會下前往廟宇拜拜，被神職人員委婉告知「後面有跟到不好的東西，若不趕快處理恐怕有不好後果。」導演才意識到，趕緊焚香請求神明協助。

朱家麟說：「我去石碇一個宮廟，裡面有在問事消災，當時沒人知道我拍《杏林醫院》，那位師父有斜視，他看了我後，印出一張單子，要我去做法消災，說我被一個紅衣上吊女鬼纏了三年，回想起來就是當年拍片中紅衣女鬼上吊的戲時跟上的…」

說也神奇，在祭祀後兩周，電影配樂、音效後製順利找到團隊協助，原本剪輯畫面問題也迎刃而解。更好運的是，電影預告釋出後，收到亞洲各國的發行商青睞，上月底也已確定將在日本、韓國、香港、新加坡、馬來西亞、印尼等數十國發行上映。導演直呼：「真的別太白目，去鬼屋裡說挑釁的言語！對於未知的領域，一定要保持敬畏之心。去現場拍攝驚動到祂們，真的感到分常抱歉，請大家不要再去現場試驗了! 」

(中時 )