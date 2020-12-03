富邦悍將領隊蔡承儒今日與嘉義市政府簽署職棒訓練基地合作協定，先前總教練洪一中表示自由市場中對中信兄弟張志豪最有興趣，蔡承儒表示目前與自家提出FA的球員林宥穎、賴鴻誠持續談約，不過如果想簽張志豪，勢必自家球員有1人會留不住。

蔡承儒表示目前與林宥穎、賴鴻誠持續談約，「都有在洽談，結果如何還不確定，等正式定案再跟大家公布。」外傳樂天桃猿對賴鴻誠相當有興趣，積極接觸外還提出複數年合約，平均月薪上看40萬，與今年月薪26萬來比提高不少。

先前洪一中透露對張志豪有興趣，蔡承儒表示，「我們2名球員提出FA，如果沒留才有空間找別人，很難分享這方面的進度。」蔡承儒語帶保留，沒有分享太多細節。

今年自由球員制度聯盟有新解釋，原本各隊能接觸2人且不包含母隊，聯盟後來道歉改為含母隊在內各隊也只能簽2人，代表富邦若把林宥穎、賴鴻誠留下來，就不能從自由市場補強，蔡承儒坦言今年碰上擴編選秀，原本單純的FA更複雜，「限制比較多，這或許也是能再調整的地方，未來第六隊會要有更完善的配套。」

(中時 )