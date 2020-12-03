加600「四手聯彈」 萬華警破色情養生館

北市萬華警方日前獲報，西園路某家養生館暗藏春色，1300元2小時的按摩，私下提供半套性服務，最近還推出加價600，就可獲得「四手聯彈」的兩女雙飛，雖是疫情期間竟然生意不惡，警方2日晚前往搜索，當場查獲3名女子與3名嫖客，全案依違反社維法送辦。

萬華警方表示，轄內養生館、護膚店林立，不少卻是掛羊頭賣狗肉，提供各種半套性服務，警方本周陸續掃蕩3家色情養生館，日前獲報西園路有「四手聯彈」，積極規劃查緝。

按摩女子以1300元價格，提供半套性服務。（警方提供，文：陳鴻偉）

警方查扣帳冊、手機等證物。（警方提供，文：陳鴻偉）

2日晚萬華警分局以優勢警力，將西園路該店前後包抄，再進入大舉取締，在3個包廂內分別查獲3對男女，正在從事性交易，但嫖客都是單點，並未發現有人「四手聯彈」或「雙飛」，現場另查扣保險套、潤滑液等證物，警訊後依妨害風化將業者送辦，3對男女各依違反社維法裁罰。

加600「四手聯彈」 萬華警破色情養生館

萬華分局長張隆興表示，分局一週內，已查獲養生館妨害風化案4件共26人，最近適逢萬華地區有青山宮遶境活動，勤務繁重警力吃緊，但不法業者不要心存僥倖，警方將持續蒐報、查處，展現掃蕩色情的鐵腕決心。

(中時 )