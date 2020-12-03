雖然近期政府打炒房疑慮籠罩市場，大有山雨欲來意味，但新預售建案市場買氣依然穩定，再加上延推建案案量挹注，讓風向球分數一舉上升，創今年高點。

由於買氣穩定，推案增，3日最新出爐的11月住展風向球，續創新高，11月分數升至37.1分，較10月（35.9分）增加1.2分，分數續創2020年來新高，對應燈號則已連續七個月亮出黃藍燈。

風向球六大構成項目中，新成屋供給量、來人組數等兩項分數下滑，至於議價率、廣告量、成交組數等三項分數持平，分數唯一上升的項目是預售屋推案量。

住展雜誌研發長何世昌表示，雖然近期政府打炒房疑慮籠罩市場，但新建案市場買氣依然穩定，再加上延推建案案量挹注，讓風向球分數一舉升至今年高點。

何世昌指出，長遠來看，疫情後市場有些太熱，若能稍微降溫一些，倒也不是壞事。同時，也透露出建案現在釋出廣告，所吸引到的來客準度都頗高。

何世昌表示，目前房市復甦格局依舊不變，且風向球正逐漸往綠燈靠攏；若扣除廣告批數與成屋供給量等兩項不看，則其他四項分數其實與綠燈水準無異，多頭的味道是越來越濃。

(工商 )