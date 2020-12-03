公視最新迷你劇集《大債時代》2日晚間舉辦口碑特映會，包括製作人方夢貞、陳毅軒、導演廖士涵、演員李霈瑜、黃瀞怡（小薰）、陳昊森受邀到場，於映後分享拍戲點滴。談及選角過程，在夯片《刻在你心底的名字》爆紅的陳昊森，這回在劇中飾演常被學姊修理的菜鳥新人，廖士涵分享選角都很直覺式的，陳昊森自嘲「應該是有種欠罵的直覺」。

陳昊森飾演在銀行工作的社會新鮮人，帶起黑框眼鏡有別於以往學生青澀模樣，因為角色個性散漫、不修邊幅，在劇中甚至還出現鼻孔塞衛生紙的模樣。對此陳昊森說，一直很想嘗試不怕醜的角色，認為身為演員、應該讓自己靠近角色，所以拍戲時每天狂吃宵夜，經紀人也不會阻止，自誇：「有點不像我自己，看起來真的蠻可愛的！」

談及拍攝趣事，小薰劇中有多場哭戲，表示演完這部戲後，才知道控制眼淚、演哭戲有很多方法，「最困難的是明明情緒已經很滿了，卻又不能讓眼淚掉下來」，但也直言演悲情角色很爽，「因為自己不會跟家人分享生活與工作的不順遂，剛好可以藉此盡情發洩平時所累績的苦跟委屈。」

黃瀞怡在劇中也常與李霈瑜對戲，大讚李霈瑜個性相當真性情，「有幾場她不需要哭的戲，我在那邊哭，結果她在一旁看了也跟著哭，還很感性的跟我說『因為我覺得你好可憐！』」。李霈瑜也忍不住誇讚對方演技，「情緒的感染力很強！」

製作人方夢貞表示《大債時代》這部戲劇不是一部描述人生成功的故事，而是期待觀眾藉由劇中不成功的人生中找到希望。導演廖士涵還開玩笑感謝製作人，把他這個拍鬼片的導演拉回人間，有機會參與這個案子拍攝，也期盼這部貼近生活的作品，能夠讓大家重新思考什麼才是好的生活。

《大債時代》將在2021年1月2日起每周六晚間九點於公視頻道播出，亦可在Netflix、myVideo、中華電信MOD、LINE TV、CATCHPLAY等平台線上收看。

陳昊森飾演社會新鮮人不修邊幅。（公視提供）

大霈與小薰對戲，誇讚哭戲感染力強。（公視提供）

小薰哭戲感染力強。（公視提供）

《大債時代》2日舉辦口碑場特映會，吸引眾多觀眾到場支持。（公視提供）

陳昊森表示一直很想嘗試不怕醜的角色。（公視提供）

(中時 )