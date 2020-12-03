為解決中高齡就業問題，政府推出的中高齡就業專法及其子法，明（4）日即將正式上路，其中明訂雇主不能因年齡因素，而在招募、進用、考績、升遷等方面有差別對待。蘇揆表示這是政府為提升高齡者人力運用與社會連結，同時可促進職場世代交流共融的重要法案，勞動部及地方政府要全面宣導。

蘇揆表示，專法明訂雇主不能因年齡因素，而在招募、進用、考績、升遷等方面有差別對待；同時也開放讓雇主得以定期契約，以更彈性的作法，讓65歲以上高齡勞動者的人力能夠再運用；另雇主聘僱45歲到65歲的失業者，政府也將提供獎助措施。

蘇揆並要求勞動部及地方政府全面宣導，讓企業界都清楚相關的規範與補助，並持續提供就業諮詢與媒合、職業訓練等服務，讓這些有心重返職場、具豐富工作經驗、穩定度高的高年級生，能夠進行經驗傳承及世代合作，共創社會及經濟的發展。

蘇揆說，主計總處在上週五（11／27）公布，臺灣第3季經濟成長率為3.92％，仍持續穩居亞洲四小龍的第一、且為唯一正成長。今年全年的 GDP則大幅上修將近1個百分點，至2.54％，預測明年更可達到3.83％，且明年每人GDP將首度衝破3萬美元。

在失業率的部分，蘇揆提及，10月失業率為3.8％，是7個月來的新低；在消費方面，第3季國人在國內消費大幅成長5.16％，為2011年統計以來最高。中央大學發布的11月消費者信心指數，也是7個月以來新高。臺股大盤表現，也再度創下新高(昨日收盤13,989點)，前10個月累計的證交稅(共1169億元)也大幅成長。

蘇揆表示，這麼多的好表現，顯見台灣經濟在疫情中不但穩定，還能有所成長，也是因蔡總統領導有方，人民對政府有信心，台灣人自信心的大大提高，持續看好。

(中時 )