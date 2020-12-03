由全球最紅街貓「Bob」本貓領銜主演的《再見街貓BOB》（A Gift from Bob），即將在12月10日（四）於全台暖心獻映！本片是2016年《遇見街貓BOB》（A Street Cat Named Bob）的正宗續集，描述Bob與主人詹姆士好不容易成為一家人，卻遭到動保協會阻礙，面臨「被拆散」危機，讓觀眾都非常擔心他們能否再續堅定的人貓情誼。片中，Bob更再度展現牠的高超演技，各種撒嬌賣萌動作都難不倒牠，不論擊掌或撲倒聖誕樹的場面，都讓觀眾直呼可愛！台灣片商本週也舉辦搶看會，因應片中的聖誕節背景，特地將現場佈置成聖誕市集，吸引民眾搶拍打卡，一同提早體驗聖誕氣氛。觀眾們也一致好評：「絕對是今年最應景的暖心聖誕電影！」片商也呼籲愛貓一族與Bob的粉絲，千萬不要錯過跟Bob在大銀幕的相遇機會！

改編真人真事的《遇見街貓BOB》，小說發行當時，不僅銷量在英國超越J.K.羅琳（J.K. Rowling）的《哈利波特》（Harry Potter），更登上暢銷書榜冠軍，並在全世界40多個國家發行，銷量超過800萬冊。2016年的同名電影上映，更在全球各地創下票房佳績，為觀眾帶來無限希望與感動。睽違四年，正宗續集《再見街貓BOB》超萌回歸，故事不僅延續上一集，氣氛更比前作更加溫暖人心。劇情描述Bob和主人詹姆士，好不容易克服一切困難成為家人，卻在充滿團聚氣氛的聖誕節前夕，Bob突然受傷生病，還得面臨被動保協會拆散的危機。究竟Bob能否留在詹姆士身邊，與他成為永遠的家人？將成為本片最大的懸念看點。

本片由曾執導過流浪犬暖心電影《為了與你相聚》（A Dogs Way Home）的查爾斯馬丁史密斯（Charles Martin Smith）執導。擁有許多動物電影的拍攝經驗，導演更將Bob親切可愛的面貌充分展現，不論是乖巧地被抱在懷中發出「呼嚕」聲，或是充滿靈性地與人擊掌互動，甚至是貓的調皮天性，對於閃亮與晃動的東西毫無抵抗力的一面，勢必都將讓觀眾在觀賞電影時，會心地發出「超萌」驚呼聲！尤其Bob在片中翻箱倒櫃、撲倒聖誕樹的畫面，更是讓觀眾好氣又好笑：「我家的貓也做過這種事！」「應該要把聖誕樹關起來，都是它引誘Bob犯罪！」

台灣片商本週舉辦《再見街貓BOB》搶看會，獲得全場觀眾一致好評，紛紛在自己的社群寫文推薦：「沒有矯揉造作的劇情，卻能呈現出Bob和主人間的濃烈羈絆，很溫馨的一部片！」「真的很對我的胃，Bob就是我的菜！」「貨真價實的聖誕節電影，非常暖心與療癒」「保證可愛～逗趣～流淚的一部！」「推薦給毛小孩爸媽，也適合爸媽帶小孩一起進劇院觀影，透過電影學習尊重生命！」「就算沒看過第一集也不用擔心，看完馬上想補上一集《遇見街貓BOB》！」此外，也有許多貓奴觀眾紛紛表示：「貓奴們必看，有貓就給讚！」「全片都是Bob各種撒嬌呼嚕求關注的畫面，好想吸爆牠！」此外，為了與全台Bob粉絲共享聖誕氛圍，台灣片商也規劃好康活動，只要與全台各地的《再見街貓BOB》製作物合照，就有機會抽到精美電影周邊贈品。

(中時 )