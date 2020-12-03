據內政部統計，臺灣將在2025年邁入超高齡社會，國人的平均壽命已達80.9歲，但其中「需要靠他人照顧」的年數為8.8年，平均臥床年數為7.3年，如何運用科技加值，找出健康變老的新解方，是刻不容緩的議題。在經濟部工業局的支持下，工研院執行物聯網晶片化整合服務計畫（IoT Integrated Service Center，簡稱IisC），積極鎖定健康照護領域發展，結合世大智科、西凱斐博壘工作室（CKfablab）、瑞愛生醫、華碼數位、愛微科、富山福祉、先進醫資、仁萌、新鉅峰、和欣光通共11家新創與創新公司，於3日開展的台灣醫療科技展中打造「智慧樂齡照護主題館」，展出兼具便利實用與人性關懷的智慧長照科技，擘劃智慧照護的新樣貌。

工研院電子與光電系統研究所副所長，同時也是IisC計畫主持人胡紀平表示，結合科技以減輕照護者的負擔、提升照護品質，是縮小照護需求與照護人力缺口的解方；而運用科技，提前預警意外、及早給予需要的鍛鍊，協助長者維持健康，更是長照治本之道。IisC串聯工研院研發能量，與新創與創新公司攜手，打造智慧照護驗證試驗場域，整合「安心照護手環」、「體溫感測貼片」、「智慧膝力環」、「血感槍」、「認知促進地墊」、「智慧枕頭戰」，對長者一日生活所需的照護，設計一條龍式的照護方案，並實際導入台灣受恩、祥寶長照集團、與貴族長照中心等機構，解決長照場景中常遇到的長者退化、照護上高人力需求等狀況，期待面對超高齡時代，我們不僅要活得久，還要能活得好，引科技為助力，迎向樂齡人生。

「智慧樂齡照護主題館」以模擬長者日常生活照護情境應用為背景，其中，「安心照護手環」可即時紀錄體溫、心率、步行數、睡眠狀況等生理資訊，提醒長輩生理健康狀況，也可以透過「健康管理服務」功能給予各項健康上的建議。穿套在膝蓋部位的「智慧膝力環」，則同步感測長輩抬腿角度、抬腿維持時間、動作速度、動作一致程度等數據，並即時回饋確保動作到位，聰明分析使用者肌力的靈活度、穩定度和肌耐力，並運用藍芽與手機連線與長輩進行練習中的互動，鍛鍊長輩們有好的行動力。「血感槍」利用光學感測血紅素的原理，使用者只需在如廁後將感測器前端放入馬桶水中，等待10秒鐘就能檢測出排泄物是否有目視不可見的潛血，實現居家自主健康管理，落實早期發現早期治療。「智慧枕頭戰」則利用給人溫暖舒適形象的「抱枕」結合感測科技，開發了適合跨代共玩的遊戲產品，引導長輩以玩遊戲的方式按壓抱枕特定區域以同時達到肢體運動與靈活度的鍛鍊，透過柔軟又熟悉的抱枕作練習也讓長輩更安心接受。

除了智慧照護科技的展示，IisC也於展出首日舉辦IoT照護醫療發展應用與技術交流會，邀請工研院產業科技國際策略發展所分析師范哲豪以「照護醫療用半導體裝置技術與發展趨勢」為題做演說，其提到受疫情的影響，將使人們減少前往醫院頻率，增加居家量測比重及穿戴感測裝置需求，未來若能夠精準鎖定疫後感測技術應用需求，融入感測、AI人工智慧運算、分析平台生態系，提供便利且高附加價值的服務，將有利於贏得後疫時代的廣大商機。此外，如何將科技真正落實在日常的照護中，也是各界關注的重點，活動邀請到台灣受恩總經理劉庭軒以及瑞愛生醫總經理顏碩廷分別以「新創科技應用如何打造未來照護環境」與「居家智慧感測於長照產業之應用」為題發表，以自身的經驗搭配最實際的應用案例作分享，現場與會者共計超過百位。

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