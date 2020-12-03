高雄71期重劃區引發迫遷爭議，關心居住正義的政大地政系教授徐世榮3日也特地南下聲援，他強調，台灣市地重劃、土地徵收已誤入歧途，變成政府挹助財政不足的手段，其實是在掠奪社會弱勢的土地，完全不符基本人權。

徐世榮透露，2日已與內政部地政司長、副司長會面，正式對政府建言，未來不能再用掠奪方式侵害基本人權；他強調，現在台灣的土地徵收，尤其是區段徵收手段，非常不符合民主憲政國家基本人權要求，未來非改不可。

他說，3年前《兩人權公約》國際審查委員會來台審查，結論與建議寫了78點，其中多達8點是嚴厲批判台灣的土地徵收、市地重劃與都市更新，強烈建議所有徵收、重劃、都更必須立刻停止，直到修法符合國際人權標準，才可繼續進行。

「政府總是用『價格』衡量房子的『價值』！」徐世榮指出，像高雄遭徵收的李美金住家，估價200多萬只是市場價格，但房子與土地是他們無價的家；大法官釋憲也認為，憲法對財產權的定義包括人格權、生存權，更是人性的尊嚴，並非只是金錢。

他認為，現行都市計畫法第19條規定，政府擬定主要計畫後才通知地主，形同黑箱作業，往往引發爭議，建議應該修法，未來在都市計畫擬定過程中，就應該邀請地主、屋主參加，才能兼顧各方權益。

(中時 )