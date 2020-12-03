開放核食進口？政院：未有規劃及討論 13:582020/12/03 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李孟諺指政院未討論核食開放議題(政院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2018年進行的「禁止開放福島五縣市農產品集食品進口」公投案，2年效期已在11月底屆滿。日方對開放核食進口表達關切。但行政院祕書長李孟諺表示，政院對核食部分沒有規劃及討論。 針對核災地區食品何時可以進口？台灣日本關係協會秘書長郭仲熙表示，日方非常關切這個問題，台日對此保持密切溝通。 不過，對於日方關切，李孟諺在行政院會後記者會接受提問時說，核食公投期滿2年，但目前行政院對核食的部分沒有進一步的規劃，也沒有任何討論 。 (中時 ) #核食 #開放 #日方 #關切 #進口 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中土地容積代金作業辦法 法規委員會決議由都發局研擬自治條例 12:532020/12/03 生活 統一證副總違法下單 遭金管會停牌3個月 11:172020/12/03 財經 香腸用進口腸衣仍可標國產 陳時中揭巿場實況 09:292020/12/03 生活 台北國際體育用品展 開放報名 04:102020/12/03 投資理財 北市營養午餐 開放國產肉類半成品 04:102020/12/03 地方新聞 被控私訪印尼蘇嘉全怒求償200萬 葉慶元籲撤告公開真相 12:112020/12/03 社會 從國小到大學都能來 高鐵寒假營隊開放報名 11:232020/12/03 財經 亂扯廠商來背書 蘇揆涉造假訊息 04:102020/12/03 焦點要聞 台中校園禁萊豬 業者齊聚簽署 04:102020/12/03 地方新聞 反擊美方 陸出口管制法上路 04:102020/12/03 全球財經 政治熱門新聞 罷免最新進度跌破眼鏡 4人僅1人達標 網驚：準備升官了 - 政治 信功傳被查水表 證據曝光：是主動申請消防安檢 - 政治 最新民調揭藍綠差距 林濁水嘆：蔡英文的貴人又來了 - 政治 「罷瑤」突破3.2萬 他為孩子哽咽拜託羅智強：可以幫忙擋下萊豬嗎 - 政治 蔣萬安質詢終於扳回一城 陳揮文：蘇貞昌太輕敵了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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