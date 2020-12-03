2018年進行的「禁止開放福島五縣市農產品集食品進口」公投案，2年效期已在11月底屆滿。日方對開放核食進口表達關切。但行政院祕書長李孟諺表示，政院對核食部分沒有規劃及討論。

針對核災地區食品何時可以進口？台灣日本關係協會秘書長郭仲熙表示，日方非常關切這個問題，台日對此保持密切溝通。

不過，對於日方關切，李孟諺在行政院會後記者會接受提問時說，核食公投期滿2年，但目前行政院對核食的部分沒有進一步的規劃，也沒有任何討論 。

(中時 )