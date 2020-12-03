彰化醫院脊椎神經外科主任賴肇康表示，民眾若下背部疼痛超過3個月，體質或對手術有存疑，可以考慮微創手術，來獲得更好的生活品質。（彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真）

微創腰椎疼痛神經阻斷術，只需要30至60分鐘，就能完成手術，傷口也僅有幾個細小針孔。（彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣芳苑鄉一對劉姓夫妻，2人開設手搖飲料店將近20年，每天煮茶、搬冰，搬上搬下的，造成腰椎間盤突出，擠壓到坐骨神經，但2人害怕不願開刀，只願意吃藥復健，後來求診彰化醫院，對2人施以微創腰椎疼痛神經阻斷術，注入組織修復基質，阻斷疼痛訊號傳向大腦，甚至不用住院，2人已經恢復健康不再疼痛。

5旬劉姓夫妻，販售飲料前置作業繁瑣，從煮茶、上茶桶、搬冰塊等等，每杯飲料還要從冰桶內鏟冰塊到杯子，來來回回，需要彎腰的動作很多，去年開始因為腰椎間盤突出壓迫到坐骨神經，從腰部痛到屁股、甚至到腳，站也不是，坐也不是，相當痛苦。

劉先生表示，先前到其他醫院求診，醫生說要開刀然後休養半年，但這樣工作沒法做，而且會沒有收入，加上對於脊椎開刀存有疑慮，因此遲遲不願意開刀。

彰化醫院脊椎神經外科主任賴肇康表示，微創腰椎疼痛神經阻斷術，病患俯臥在X光機上，局部麻醉，經過精密X光機定位後，插入細針於疼痛處的神經支配區，做疼痛阻斷，施放熱能量干擾，只需要30至60分鐘，就能完成手術，傷口也僅有幾個細小針孔。

賴肇康補充，提供養分的組織基質來自人體母體胚胎，含有膠原蛋白，黏性蛋白、生長因子，具有防沾黏、促進組織癒合等特性，廣泛運用在神經外科、整形外科等，臨床實驗上可以消除疼痛長達半年，民眾若下背部疼痛超過3個月，體質或對手術有存疑，可以考慮微創手術，來獲得更好的生活品質。

(中時 )