詹龍欄97歲父親詹明通11月14日去世，詹家今（3）日上午舉行公祭。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

詹龍欄97歲父親詹明通11月14日去世，詹家今（3）日上午舉行公祭。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

已假釋出獄的前槍擊要犯詹龍欄，其97歲父親詹明通11月14日去世，詹家今（3）日上午舉行公祭，台南市議會議長郭信良、陸軍南測中心少將指揮官俞文鎮到場點主，不少藍綠市議員也出席致哀，為防突發狀況，警方也派出40多名警力戒備，告別式上午10點多圓滿結束。

68歲的詹龍欄曾策畫多起綁票案，事後藏身於台南山區，警方大規模搜山卻徒勞無功，從此人稱「穿山甲」，後經拘捕羈押於土城看守所，又逃獄逃亡對岸，因涉案被捕遣送回台服刑，9月23日假釋，低調回台南東山老家居住，並表示想好好陪近百歲的老父。

詹龍欄和他的大哥詹能輝、弟弟詹家麟與家屬為3日為詹明通舉辦告別式，9點20分公祭，懇辭花圈、花藍、陣頭、奠儀，與詹龍欄素有交情的昔日黑道大哥盧照琴，也到場協助處理喪事。

雖然詹家低調舉辦告別式，總統蔡英文、國策顧問黃承國署名送來輓聯、花柱，但不少親友特意前往致哀，市議員張世賢、趙昆原、蔡旺詮、李宗翰等人也出席致哀，有近300人參加。詹龍欄多年前母喪後曾將節省下的喪葬費用捐款救助貧困，此次也將把節省費用用於地方公益。

(中時 )