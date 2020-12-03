全國豬肉進口商今(3)日下午2時30分將於台北市天成飯店召開記者會，將連署聲明維持不進口萊豬及落實標示產地意向書，然而有人質疑本次聯署是為政府在開放美豬壓力下的「解套」，華漢冷凍食品工業股份有限公司負責人李春來嗆「見鬼了，是業者站出來自救。」

李春來表示，全國上下有超過100家豬肉進口商，今天80多家都會來聯署，現在無論進口還是國產豬銷量都已減少2-3成。

李春來指出，進出口與標示的主管機關經濟部和衛福部都沒有和進口商討論相關對策，對於有人質疑本次聯署是為政府開放美豬壓力的「解套」，不滿表示「見鬼了」「是業者要自救」「幫政府解套幹嘛？」

對於進口豬肉商聯署宣布維持現狀不進口含萊劑美豬、自主標示肉品不含萊劑，中華民國養豬協會理事長楊杰表示，大家都不希望有疑慮的肉品進到台灣，以消費者立場來看，若能恢復民眾對國產豬肉的信心則「樂觀其成」。

他進一步指出，以每年豬價趨勢來看，傳統5-8月由於天氣熱豬長得慢，供不應求下豬肉價會高漲；9-11月天氣涼下來後豬長得快，供應量會超過需求，豬價就會下修；11-1月由於接近過年，加工製品如肉鬆、臘腸等需求增加，肉價會再回升一點，但不會有5-8月豬肉價的高峰出現。

問到進口商若維持進口非萊豬，是否會造成台灣市場波動？楊杰表示，基本上會維持現狀，若該做法能排除民眾疑慮，相信可以穩定豬肉價，目前全國毛豬交易均價每公斤66-67元，11-1月屆時會微升至69-70元，2-4月會再下跌。

農委會副主委黃金城表示，在輿論風口下進口萊豬，然後又只標示產地，對其銷售營運恐存在不利因素，今天業者站出來宣布以上聲明，對消費者、進口肉商、養豬業者都是「三贏」。

(中時 )