台北市文山區驚傳虐殺案，一名24歲鄭姓男子2日凌晨被人送到萬芳醫院，院方發現男子全身是傷、疑似遭到虐打，急救無效宣布死亡。事後4名男子主動向警方投案，聲稱與郭男有債務糾紛，警方對此說法保留，目前仍在進一步調查案情並追查逃亡共犯。

據三立新聞報導，警方調查，鄭男1日深夜11點進入景隆街一處民宅，立即遭惡徒爆打，直到2日凌晨1時許，惡徒見鄭男狀況不對，緊急將他載到萬芳醫院丟包離去。

院方發現，鄭男到院前已失去呼吸心跳，全身是傷疑似遭虐打，最終疑似因痛到休克、內出血死亡，但詳細死因仍待相驗報告出爐才能釐清。

事後包括潘姓主嫌（18歲）、趙姓男子（18歲）、劉姓男子（18歲）及顏姓男子（34歲），共4名男子主動向警方投案，並供稱與鄭男有10萬元債務糾紛。

外傳鄭男得罪文山老幫派「15分幫」，因而遭到虐殺，不過警方否認嫌犯有幫派背景，但詳細案情，以及是否有其他共犯，仍在調查中。

(中時新聞網)