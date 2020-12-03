達梭系統（Dassault Systemes）與NuoDB聯合宣佈，在擁有NuoDB 16%的股權基礎上，達梭系統將繼續收購NuoDB的剩餘股權。 NuoDB成立於2010年，總部位於美國麻薩諸塞（Massachusetts）州劍橋（Cambridge）市，致力於打造以雲端為基礎的分散式SQL資料庫。該資料庫充分發揮雲端的競爭優勢，具備隨選（on demand）應變的可擴展性、持續可用性和事務一致性（transactional consistency），專為關鍵型業務應用而建構。 NuoDB執行長Bob Walmsley表示，我們與達梭系統向來是長期策略合作關係，並為能夠針對其持續增長的雲端使用者群體提供服務，而深感自豪。此收購象徵雙方合作關係邁向令人興奮的全新階段，同時也為NuoDB創造大量機會。透過雙方的完美結合和資源擴展，能夠加速我們的產品開發，實現多雲端、分散式SQL資料庫即服務（distributed SQL database as a service），為策略級客戶貢獻獨特價值。 達梭系統研發執行副總裁Florence Hu-Aubigny表示，雲端3DEXPERIENCE平台的目標之一，就是為我們所服務的產業及全球客戶，提供業界最具前瞻性、可擴展性和彈性的基礎建設。我們從2013年開始與NuoDB合作並持續至今，進一步彰顯NuoDB能良好地適應雲端原生環境的獨特分散式SQL資料庫的強大功能。 Temenos雲端服務與業務遞送長Colin Jarrett表示，自2018年成為策略技術合作夥伴以來，Temenos和NuoDB一直密切合作。今後，我們將繼續為客戶提供NuoDB市場領先的分散式SQL資料庫，並將該資料庫作為雲端和SaaS解決方案的重要組成。透過使用NuoDB，我們的雲端客戶能夠獲益於橫跨多個雲端供應商、靈活且持續可用的資料庫，且幾乎不會發生故障移轉（downtime failover）。近期的基準測試顯示，使用NuoDB資料庫技術運行Temenos軟體的銀行客戶，獲得產業領先的無限處理能力並顯著降低總體擁有成本。我們期待與NuoDB的合作夥伴關係繼續向前發展。 達梭系統和NuoDB預計在12月完成交易。2019年，NuoDB的營收約為600萬美元。

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