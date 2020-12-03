行政院長蘇貞昌今（3）日宣示政府打炒房決心，決定從五大面向強力稽查紅單交易、實價登錄2.0修法、杜絕規避稅負、貸款差別授信、廣建社宅，健全房市。

蘇貞昌強調，政府要拿出有效方法，不能一方面政府要健全房市、合理房價，一方面在銀行又提供資金，或者在稅法上讓他有逃漏稅、免稅的狀況，讓價格飆漲。

蘇貞昌指出，房屋不應該被作為商品炒作，應該作為居住設施，很多有資金的人，把房屋作為炒作的工具，這是不能被社會所接受的。政府應該引導，把這些資金投入生產方面的投資，而不是縱容或鼓勵這些資金在房屋的炒作上。

政府對於健全房市，提出下列幾項措施：

一、加強稽查紅單交易：除了要建立不動產市場供需價量、交易行為是否健全的診斷指標外，內政部己會同相關機關成立「預售屋管理小組」，並與地方政府合作，針對預售屋的紅單行為，強力稽查。

10月、11月已展開二波大規模稽查，並分別依相關法規不動產經紀業管理條例、公寓大廈管理條例等開罰，甚至也有地方政府消保官依消保法開出120萬元的罰單。蘇揆說，這個嚴查哄抬炒作的行動，還會持續下去。

二、實價登錄2.0修法：儘速推動實價登錄修法，預售屋不論自售或委託代售全面納管，要確實做到銷售前備查、交易後依法申報及房價揭露落實到門牌等，並加重價格申報不實的罰則。

三、杜絕規避稅負：為杜絕個人藉由設立公司或股權交易，規避不動產交易稅，及所有權人藉由房屋分割為小坪數，規避房屋稅負，政府除了透過專案查核，揪出此類案件，同時也將透過修法「所得基本稅額條例」及「房屋稅條例」，防止有心人士的鑽營逃漏。

四、貸款差別、審慎授信：為防範過多資金流入房市，助漲房價不合理上漲，督促銀行就非自用投資者及建商新建住宅申辦貸款，採差別或審慎授信，央行必要時也會依法採行選擇性信用管制措施，金管會也將強化對不動產授信的金融檢查，控管銀行授信風險。

五、廣建社宅、擴增包租代管：直接興建社會住宅部分，今年底前將達4萬2,000戶，第一階段達成率106％；內政部明年有最大的興建計畫，將在全台18縣市推動50案社會住宅，總計超過1萬5千戶。

此外，政府從今年8月起，擴大租金補貼戶數，從原本一年6萬戶加倍到12萬戶，內政部將就如何進一步引導租金補貼戶參與包租代管，於近期內提出精進措施，明年1月就啟動，讓更多有需要的國人都能受惠。

(工商 )