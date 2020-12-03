「老時光」社區照顧關懷據點特展，規劃有留言區、拍照區、活化大腦區、體驗區，民眾可免費DIY聖誕小物及童玩波浪鼓，現場或網路都可登記報名。（陳世宗攝）

台中市政府社會局與弘道基金會推動「老少共好」計畫，提倡知老、敬老、愛老文化，傳承世代智慧。「老時光」社區照顧關懷據點特展3日起到16日，在台中放送局展出173件老少共好精彩作品；社會局長彭懷真說，包含阿公、阿嬤與大學生合作的18種創新童玩，邀請民眾一起同樂。

彭懷真指出，社會局重視長輩的前端預防照顧服務，今年規劃「老少共好」計畫，在中市東西南北中、大里、太平、霧峰、北屯區等，共63個社區照顧關懷據點，以「世代共融」為主題，設計老少共舞、老少共學、老少共創、老少共樂4個議題面向課程，共1731名長輩參與。

彭懷真說，「老少共好」計畫規畫課程，集結長輩的智慧與學生的想像力，激盪創意，發想作品；長輩從中看見自我潛能及價值，年輕世代在陪伴過程中，也學習正向看待老化，減少世代間隔閡，達到世代共融。參與人次高達6924次，最高齡的長輩已經100歲，透過據點、學校、輔導團3方合作，拉近世代間的距離。

社會局表示，「老時光」社區照顧關懷據點特展，規劃有留言區、拍照區、活化大腦區、體驗區，民眾可免費DIY聖誕小物及童玩波浪鼓，現場或網路都可登記報名；不老夢想125號也舉辦「老時光 據點正好」特展，透過大型漫畫及圖文，帶領民眾走進長輩的小世界中，展期從12月3日持續到1月3日。

(中時 )