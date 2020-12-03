有夠嚇人！3日上午10點多，3層樓高鷹架整片應聲倒下，橫跨在連接員林市與社頭鄉的員集路上，阻斷人車通行，所幸無人車受損受傷，員林市公所趕往現場，初步了解，現場建物已經大面積完成拆除，但查無包商拆照申請，將依法開罰3萬元，並勒令停工補辦手續。
位在員林市員集路與東彰路口，路邊整排的老舊民宅近日正在進行拆除重建工程，今天上午10時30分，疑似因為風太大，而鷹架又未固定好，竟突然應聲倒塌，所幸並未造成人員傷亡。
員集路是來往社頭鄉與員林市的重要道路，來往人車眾多，根據民眾提供的路邊監視器畫面顯示，今天上午車流頻繁，但剛好在空檔時整片鷹架應聲倒塌。當時整片鷹架橫倒在員集路上，阻斷社頭往員林方向的通行，巨大聲響嚇壞更當地居民與路過民眾。
員林警林厝所長葉文慶表示，獲報後立刻到場了解，當時包商人員也在現場，迅速在20分鐘內排除事故，將倒塌的鷹架移除。彰化縣政府建設處表示，該地屬都市計畫區外，由所在地員林市公所核發相關建築執照。
員林市公所建設課表示，該路段為彰化縣政府轄管，須向縣府釐清是否有合法借用路權。現場經查現況已大面積拆除，且本所查無拆照申請，依建築法第86條第一項第三款處新臺幣三萬元罰緩，並勒令停止拆除補辦手續。
(中時 )
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