在導演派蒂珍金斯執導、蓋兒加朵扮演神力女超人的《神力女超人1984》中，時間快轉到了閃耀著金色光芒的80年代，神力女超人在她的下一個銀幕大冒險中，除了史提夫崔佛的驚喜回歸，也必須面對兩個全新的敵人：麥斯威爾洛德與豹女，神力女超人將運用她的智慧、力量及勇氣來拯救世界。

電影即將上映，電影公司也公布片中重要角色，蓋兒加朵飾演的神力女超人（黛安娜）60多年來孑然一身，低調地在這個世界上過活，也更加了解人性的複雜，變得飽經世故、警慎，甚至有點隱世。她心中的願望只有一個，就是心愛的史提夫能回到她身邊，但卻也被迫付出殘酷代價。

而克里斯潘恩飾演的史提夫崔佛，相較於首部電影中的厭倦世界、心力憔悴的沙場老兵模樣，他在《神力女超人1984》中顯得非常天真單純，對80年代的許多事物感到既好奇又興奮。佩特羅帕斯卡飾演的麥斯威爾洛德，是神力女超人遇到的全新敵人之一，是一個狡猾的投機商人，以探勘開發石油、販賣不切實際的夢想吸金圖利，但其實面臨破產危機。

克莉絲汀薇格飾演的芭芭拉米諾瓦，是一位不擅社交、經常被人忽略的書呆子女孩，後來隨著故事發展，燃起對黛安娜的嫉妒怒火，決心化身為獨一無二的頂級掠食者，以「豹女」身份成為神力女超人身邊最危險的敵人。《神力女超人1984》即將於12月17日（週四）IMAX同步在台上映，預售票將於明天（12月4日）全台開賣。

(中時 )