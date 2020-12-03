李婉鈺新品發表記者會

前新北市議員李婉鈺去年角逐北市士林北投區立委選戰失利，之後出國進修散心，也學習插花、茶道，如今開啟斜槓人生，升格保養品牌時尚總監。李婉鈺表示，每個階段都是重新開始，曾經風光也跌倒過，不能沒有選舉就空等，不管在什麼位置，都會盡力做到最好。

李婉鈺轉換跑道，今（2）日舉辦保養品新品發表會，並接受媒體聯訪。對於政治，李婉鈺坦言「乏了」，過去幾年都在做選民服務、找麻煩，議員扮演監督角色，找市府及公部門的不足之處，隨時處在緊張和對立的狀態下，相由心生，那時候看起來也比較凶，但也強調，政治是眾人之事，大家都應該參與，自己也跳脫政治圈，看看是否會有新的突破。

記者追問，未來是否還會再參選？李婉鈺說，如果國家需要，就會站出來，不排除再回到政治圈，認為自己是被需要的，且看到一些沒有服務過、沒有樁腳的人也當選，代表民心思變，如果有需要她的地方，一定會盡力做到最好。

李婉鈺（中）角逐立委失利，跨界升格保養品牌時尚總監，3日舉行新品發表記者會。

萊豬叩關在即，對於國民黨杯葛行政院蘇貞昌進行施政報告，李婉鈺說，當國會空轉消耗的就是自己，沒有和平的對談大家都不會接受，而身為雲林人，她呼籲，一定要保護台灣豬、保護國人健康無虞，不要為反而反、為贊成而贊成。

至於感情生活，李婉鈺說目前是0，自從發生全世界最悲慘的拋棄事件後，已經被傷到骨子裡了，不會想再去付出、再用盡所有力氣去保護一段感情，對感情已無心、被掏空了。

不過李婉鈺也自嘲，從哪裡跌倒就從哪裡爬起來，本來想賣威士忌，但朋友勸她，女孩子搞什麼酒，不如把自己擦的保養品拿出來分享給大家，也希望大家喜歡產品的同時，也可以想到她。

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(中時新聞網)