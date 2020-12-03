蘇揆已核定New eID 政院：請內政部速開記者會

新式數位身分證New eID明年元月即將試辦換發，行政院祕書長李孟諺上午證實，蘇揆已核定證卡的「樣卡」。將請內政部儘速召開記者會，對外說明。

新式數位身分證New eID已確定明年7月全面換發。內政部長徐國勇日前表示，明年元月起，將擇定澎湖縣、新竹市，以及新北市部分地區進行試辦。據估計，約有80萬人可先拿到New eID。

李孟諺上午在行政院會後記者會表示，全世界已有128國使用晶片數位身分證，用紙本的國家愈來愈少，台灣要急起直追，跟上世界潮流，要往前走，有關卡片的形式蘇揆早已核定，會請內政部儘速召開記者會，對外說明。

李孟諺並說，明年一月份會先針對新竹市的部分來做小規模試辦，完成後會在六、七月進行檢討，試辦期間有關資安防護等等，也歡迎全國的鍵盤高手協助測試，New eID已做很多防偽措施，也會請內政部開記者會說明。

內政部表示，New eID結合的個資，從原先紙本11項減為5項，只留姓名、身分證字號、出生年月日、當事人相片，背面僅有婚姻狀態。而非涉個資部分，則有製證日期、應換領日期、證件號碼條碼、統一編號條碼、及機讀區。

(中時 )