台東地區受到東北季風影響，沿岸及綠島都掀起近4公尺高的海浪。(蔡旻妤攝)

台東地區受到東北季風影響，沿岸及綠島都掀起近4公尺高的海浪，在大武3日更出現招牌損壞以及測速照相器被東北季風吹落的情形，招牌受損的大武業者劉先生表示，每到傍晚東北季風都會特別強勁，他的招牌也因此不知道被吹落幾塊，一換再換，已經懶得更換。

受到東北季風影響，東部風浪大，瞬間陣風都達9到10級，浪高更達4公尺，中央氣象局也發布長浪即時訊息。有網友3日上午在臉書社團貼文「東北季風強到把相機吹掉了！」，表示台9線上鄰近大武國中、大武衛生所對面的測速照相機被強風吹落。

消息一出，引來網友紛紛按讚留言「這難道是老天爺給的福利嗎？」、「吹得好啊！「這真是人民的大確幸」。網友說，感謝東北季風帶給用路人這份小確幸，暫時不用替荷包煩惱了；也有網友笑稱這季風都超速了！

此外，受東北季風影響，東部海象不佳，蘭嶼海上交通船班停航已是第7天，島上雜貨店和便利超商部分物資都缺貨，預計明、後天持續停航，島上居民擔心天氣再不好轉，民生物資會不足，對此蘭嶼鄉公所表示，停航持續下去的話，不排除動用戰備存糧。另外綠島也已停航3天，但物資還算充足。

(中時 )