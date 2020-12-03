南亞科(2408)預期第四季產業市況平穩，兩家美系外資看好明年即將進入DRAM產業循環向上周期，一家美系外資重申「加碼」評等，目標價調高至100元；另一家更是翻空為多，調高評等至「加碼」，目標價翻倍至104元。

美系外資表示，美光正向看好明年DRAM市況；南亞科在特殊型DRAM著墨較多，可望持續受惠遠端辦公需求；另外，看好消費性DRAM供需吃緊，預估客戶訂單將更積極，有利於南亞科DRAM均價持穩到明年第一季，將評等由原先的「減碼」調升至「加碼」，目標價由50元勁升到104元。

另一家美系外資看好明年DRAM景氣進入向上周期，隨著伺服器庫存回補以及5G智慧手機需求帶動，配合DRAM庫存水位偏低，預期特殊型和消費用DRAM價格彈升速度更快，並預估南亞科明年DRAM價格將逐季走高，重申「加碼」評等，目標價由75元調高至100元。

南亞科看第四季市況持穩，法人估第三季營運落底，看好南亞科第四季營業利益將回溫。

南亞科預期本季市況趨於穩定；展望明年，隨著供應商庫存水位持續下降，供應商資本支出保守，2021年上半年供給成長有限，有助價格穩定。

南亞科表示，中美貿易紛爭與COVID 19疫情影響前三季DRAM需求，展望第四季需求趨穩定。長期來看，資料中心、5G、網通、人工智慧、遠端工作教學等將成為帶動DRAM產業長期發展的主要動能。

(時報資訊)