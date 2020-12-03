明基佳世達集團醫療艦隊全速前進，在2020年台灣醫療科技展聚焦三大主題：智慧醫療、健康防疫、樂活美學，以9大展區呈現醫療事業佈局。在新冠疫情下，醫療跟每個人更靠近，明基佳世達集團持續結合科技與醫療，掌握AI與精準醫療趨勢，提供醫療產品與服務。

佳世達醫療器材事業群總經理楊宏培表示，疫情催化了智慧醫療的發展，提升對遠距醫療與健康照護的需求，讓概念得以落實。憑藉資通訊實力與軟硬體整合能力，落實5G在智慧醫療的應用，實現遠距醫療；在高齡化趨勢下，民眾活得長壽健康，更加重視體驗服務的提升，以實踐樂活美學為目標，在聽力服務與醫學美容照護上，期望帶給大家更好的品質與感受。

楊宏培強調，防疫首重物資，台灣之所以成為這次全球抗疫的模範生，除政府緊急實施一系列的應變措施外，國內可以自行生產防疫物資為主要關鍵。佳世達持續落實橫向擴展與縱向延伸的發展，觀察疫情對全球產業鏈的影響，超前佈署投資台灣醫用酒精第一品牌國韶實業，更憑藉完善的醫療器材生產管理系統，快速投入口罩生產線。另外，明基可攜式超音波日前更獲得泰國台僑胞選用，捐贈當地醫院，成為對抗疫情的重要夥伴。

明基佳世達醫療艦隊集結多家關係企業，共同攜手展出三大主題、九大展區，展示集團資源整合能力與醫療事業佈局。智慧醫療方面展出5G 4K遠距手術室，串聯集團公司明泰科技與明基三豐的「iQOR手術室整合方案」，發揮了集團資源整合的最大效益。明基三豐偕旗下華鋒科技，提供多元化產品線攻入醫療影像市場，讓明基在醫療影像的佈局更加完整。除明基可攜式超音波與醫療顯示器外，也銷售世界知名醫療影像品牌ESAOTE的醫用核磁共振和全系列全方位超音波機種，主攻復健、疼痛與獸醫等領域市場。

由於台灣洗腎人口逐年增加，明基透析以腎臟病患者角度出發，積極深化透析領域，提供一條龍完整的產品與服務，全方位的血液透析解決方案包含洗腎機、透析器、透析液/粉、智慧透析管理系統iQHD、廔管留置軟針等，其中國內第一台自行開發中的洗腎機首次參展亮相。

憑藉多年製造醫療耗材之經驗，於疫情期間快速反應，投入口罩生產線，推出符合醫用標準，過濾層達99%以上之口罩，更提供多種顏色供消費者選擇，產品亦包含有立體口罩及FFP2口罩供內外銷市場需求。除此之外，自有品牌「Lily」製造與銷售多項醫療耗材，在全球市場佔有一席之地。三大類產品包含免用針頭、降低針扎率的安全型靜脈輸液類產品；防止血液及痰液外漏的密閉式抽痰類產品；以及具備高細菌過濾率、降低開刀房醫療人員感染風險的廢液收集類產品為主。為配合政府禁用含粉手套之政策，超前佈局無粉手套，與各類高品質的呼吸照護類等醫療耗材。

台灣藥用酒精市佔第一的國韶實業，這次以「醫強潔淨液」為展示重點，含有醫療有效配方70%酒精與0.5% CHG氯己定成份，適用於手部身體與環境，提供長時間的保護力、全面的清潔與消毒效果，市場上得到許多使用者的正面回饋。

看準高齡化社會趨勢，以「聯護管理系統應用平台」與「Mibot防疫機器人」滿足長照與環境消毒需求。

凱圖國際在醫美整型、抗老領域擁有十多年的銷售與服務經驗，此次除了展示長脈衝雷射、音波拉提等醫療設備，更推出獨家商品「K2光透保濕修護面膜」以及NHH植萃胜●系列抗衰老保養品。

明基口腔持續以提供「數位牙科解決方案」為主軸，包含口掃機、植牙規劃軟體、植體、低收縮率的光固化3D列印材料、矯正膜片與輕量化的口鏡及探針等，積極推動口掃機在植牙與矯正領域的應用，提供精準治療讓醫師、患者及牙技師三方溝通更方便快速。

今年雖受疫情影響，虹韻助聽器營業額仍逆勢成長三成，持續開拓展店（39間門市及3間聽力所）、提供創新服務為目標，以防疫與遠距醫療為主軸，在民眾外出意願降低時，解決聽損者仍需定期調整助聽器做聽力檢查的問題。

(工商 )