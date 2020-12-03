富邦悍將稍早公布第一波教練團異動，余文彬升任二軍總教練，另外找來前兄弟象總教練陳瑞振接手二軍首席教練，領隊蔡承儒表示一軍教練團不會有大變動，不過不續約外籍教練沙諾、杜西，另外二軍還要再找投、打教練各一名，1月初才會公布完整名單。

富邦悍將稍早公布教練團異動，二軍總教練由余文彬升任，施金典轉任二軍守備教練，今年褪下球員身分的蔡明晋擔任二軍投手教練，原一軍管理徐育澄升任二軍外野教練，原外野教練許峰賓不續任，另聘請具有豐富執教經驗的陳瑞振擔任二軍首席教練。蔡承儒表示這僅是第一波異動，1月初才有完整教練團名單。

蔡承儒表示延攬陳瑞振是看中他在5年基層教練的經驗，「我們二軍有很多高中畢業生或大學生選秀進來的年輕選手，他了解這些球員在想什麼、怎麼溝通，在二軍訓練上能提供很大協助，另外他在守備上的專長也能幫助球員守備。」

另外余文彬升任二軍總教練也是因為他經驗豐富，瞭解選手狀況，「余文彬跟過很多總教練、外籍教練學習，觀察他是能與選手溝通、調整，借重他的經驗來建立二軍系統，做更好的規劃，他也對選手培養上很有想法，二軍總教練能讓他發揮更廣，希望能與陳瑞振搭配。」

至於一軍教練團部分沒有太大變動，一軍投手教練沙諾、二軍打擊教練杜西不續約，「今年應不會有一軍外籍投手教練，二軍會再找投手、打擊教練，有可能是外籍也有可能是本土，會找一個投手教練跟蔡明晋搭配。」

(中時 )