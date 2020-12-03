台中市中央公園6日啟用，園區近8千個汽機車停車位，當天管制期間汽車禁止進入。（張妍溱攝）

台中市中央公園6日啟用，預估湧大量人潮，台中市警察局出動上百警力，當日自下午1時起至18時止，於會場周邊道路實施交通管制，占地67公頃園區近8000個汽機車停車位，分南水湳接駁線及北水湳接駁線2線，有接駁車接應，警籲民眾多利用大眾交通工具前往，避免壅塞。

警方指出，汽車禁止進入，交通管制路口有5處：1、凱旋、敦化路口；2、漢翔路、西安街277巷4弄口；3、漢翔路、西安街口；4、凱旋、大鵬路口；5、凱旋東街、大鵬路口。管制期間汽車禁止進入；機車、公務車、救護車均放行。

接駁車，分南水湳接駁線及北水湳接駁線2線：

一、南水湳接駁線接駁點在經貿路路側空間及中科路路側空間。繞行路線去程：南水湳接駁站→經貿路→敦化路→中科路→中科路會場接駁站（1．5公里）–返程：中科路會場接駁站→中科路→河南路→經貿路→南水湳接駁站(1公里)

二、北水湳接駁線接駁點分別在經貿九路路側空間及敦化路路側空間。繞行路線交通動線規劃：去程：北水湳接駁站→經貿九路→凱旋路→敦化路→敦化路會場接駁站（1．3公里）–返程：敦化路會場接駁站→敦化路→經貿路→經貿九路→北水湳接駁站（2．2公里）。

汽車動線規劃：

（一）由國1、大雅、台74線、西／南屯（北側）方向進入之汽車，建議由中清路、黎明路、凱旋路、環中路引導停放中央公園北側（環中路）、北水湳停車場。

（二）北屯方向進入之汽車，建議由敦化、經貿路引導停放中央公園地下停車場。

（三）市區、西、南屯（南側）方向進入之汽車，可從河南、大鵬、經貿路引導至南水湳停車場。

機車動線規劃：

（一）大雅、南屯（北側）方向進入之機車，建議由中清路、黎明路、凱旋路引導停放。

（二）北屯方向進入之機車，建議由敦化路、經貿路、大鵬路、凱旋東街引導停放。

（三）市區、南屯（南側）方向進入之機車，建議由河南路、大鵬路、凱旋東街引導停放→統一停放會場空地南側（民眾機車停車場）。

台中市警察局楊源明局長呼籲，活動期間維護周邊交通秩序及順暢，將派遣警力於各管制路段起迄點進行管制，進行周邊巡邏，針對違規停車等妨害交通秩序之行為加強取締。

(中時 )