台南聖誕燈節6日開跑 首度移師運河畔廣8河樂廣場

年度聖誕佳節市府系列活動即將到來，今年南市府首度將市區聖誕燈節活動主會場，從國立台灣文學館移師到運河畔的環河街廣8廣場，並於6日盛大舉辦點燈晚會，開啟系列活動。

運河河樂燈區聖誕點燈晚會將於12月6日晚間6點30分，於運河畔環河街廣8及河樂廣場熱鬧開場。除晚會精彩表演，點燈當日下午也會有親子闖關園遊會及胖卡餐車市集，歡迎民眾闔家大小參加；新營文化中心的聖誕樹，將在12月12日晚間5點30分，於新營文化中心廣場辦理點燈晚會。

觀旅局長郭貞慧表示，本次委由雲科大專業團隊設計，河樂燈區將以「銀河與運河的浪漫」主題呈現，聖誕樹以五餅二魚的繁衍複生的概念，進行雷雕圖案設計，15公尺的雪白典雅聖誕樹在運河夜間水面金色波光粼粼，映照絢爛光芒，打造出宛如塞納河畔的浪漫氛圍。

另外，配合燈區展示，觀旅局將與台南市基督教協進會、天主教台南教區、基督教長老教會新營教會、新營聯禱會等團體，合作辦理聖誕點燈晚會及「HOHOHO！Ho樂聖誕月」系列市集與報佳音表演，並結合資策會資源，規畫「與市長一起找幸福」互動尋寶手遊APP，及以光雕投影秀啟動點亮新營文化中心燈區聖誕樹，期盼能吸引市民及遊客至展區欣賞美麗夜色，帶動水岸遊憩觀光。

此外，台南市政府更加碼在19、20日及26、27日連續2個周末，在河樂廣場金華路以西區域舉辦「HO趣啦！聖誕市集」活動，現場將結合40攤的聖誕選物、小吃美食，以及台南觀光工廠、特色文創等攤位。活動還規畫椪餅和薑餅人的免費體驗，搭配精彩豐富的藝文表演，包含各教會的福音演出、百萬流量的YouTube團體「我們our channel」，還有台南本土嘻哈歌手「阿雞GLOJ」等精彩豐富表演，把聖誕節慶歡樂氣氛炒到最高點。

觀旅局特別貼心提醒，點燈晚會12月06日當天凌晨0時起至24時止，管制路段為台南市中西區府前里中正路（環河街與金華路三段中間路段）、台南市中西區府前里環河街（民生路與金華新路中間路段）及台南市中西區府前里河中街，請用路人配合提前改道，同時依交通疏導人員指揮行車及注意交通安全，並請參加遊客善用大眾交通運輸工具。

(中時 )