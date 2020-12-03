爆笑日片《新解釋．三國志》預計在12／10（四）台灣時間晚上6點，舉辦台灣、日本兩地跨海連線首映會，本場首映會是《新解釋．三國志》全球第一場世界首映，台灣觀眾不僅能搶先日本觀眾看到《新解釋．三國志》，小栗旬、大泉洋、室剛、賀來賢人等眾多明星主演陣容，以及導演福田雄一皆會現身首映會與台灣觀眾見面互動。

據悉《新解釋．三國志》主演群們本想來台出席首映會，但因新冠疫情而無法成行，因此這次特別為台灣觀眾舉辦全球唯一的《新解釋．三國志》台日連線世界首映，而這也是全台首次嘗試的跨國連線電影首映宣傳活動，當天《新解釋．三國志》全球首映會將在擁有五層樓高銀幕的樂聲影城800席巨幕廳舉行，華麗的卡司陣容將於映前登場與台灣觀眾互動，現場觀眾更可以直接向演員和導演提問，讓主演們親自解答關於電影的種種秘辛，詳情請關注車庫娛樂臉書粉絲頁。

今天公布的大泉洋、室剛兩人的訪談影片中，可看到他們一開始得知《新解釋．三國志》將在台灣、香港、韓國上映的消息，感到十分驚訝的模樣，飾演蜀國英雄「劉備」的大泉洋就表示：「得知本作將在台灣、韓國、香港上映的消息，這沒問題嗎？聽說通常要在日本大賣後，國外片商才會買作品版權，能在日本上映前就確定國外也會上映，真的很難得呢！該不會是因為看了主視覺海報後覺得很帥，而決定買這部片的版權吧？還是我們將片名換成《鬼滅之刃》會比較好？需不需要我講一下『全集中』的臺詞？要不要現在修正一下字幕的臺詞比較好？變成比較帥氣的版本？」飾演蜀國軍師「孔明」的室剛則說：「知道將在台灣、香港、韓國上映後，只覺得很不安呢。有種他們好像只看了帥氣的海報後，就決定將版權買下來的感覺。應該有在片名放入『新解釋』吧？不是拿掉『新解釋』只留『三國志』吧？這部電影有著許多任誰看了都會笑的笑點，外國觀眾們，請看看背負本作招牌的大泉洋！」兩人一搭一唱的逗趣互動，也令人十分期待他們在《新解釋．三國志》中所引起的絕佳化學效應！《新解釋．三國志》12月11日將與日本同步上映。

(中時 )