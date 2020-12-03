「島東譯電所」與「路邊烤肉」合作，利用三角市場休市時間，舉辦「ABAAB快閃過招」展。（羅亦晽攝）

花蓮在地選貨店「島東譯電所」日前攜手宜蘭燒烤品牌「路邊烤肉」，利用吉安鄉太昌村三角市場休市時間，舉辦「ABAAB快閃過招」展，透過音樂、裝置藝術與烹調，顛覆傳統市場形象，突破觀展體驗，同時為社區注入活力。

「島東譯電所」所長廖脩博表示，「ABAAB」是電玩世界在次世代環境最常使用的虛擬語言，與遊戲絕招按鍵輸入程序，而這場展覽以實驗方式將音樂、裝置藝術與烹調融入傳統市場，跳脫以往傳統展演空間形式限制，衝撞大眾觀展體驗，也為社區帶來藝術活力。

在傳統市場舉辦活動對廖脩博來說，是個艱難挑戰，他笑說，展覽大多舉辦在藝廊、美術館，如今把自己的作品結合烹調與音樂，一起在傳統市場展出，對自己和民眾來說是種有趣新體驗；未來若還有機會，會持續和其他傳統市場合作。

「ABAAB快閃過招」活動現場，民眾吃著烤肉聽音樂，聽著音樂逛展覽，逛著展覽聞肉香，奇異五感相互過招，且市場對面販賣水果的李姓爺爺對活動讚許有加，他說，通常市場下午人潮稀落，如今有年輕人願意來這增添熱鬧，除了活化市場，同時也替附近民眾注入活力。

(中時 )